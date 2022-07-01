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  4. 5 asal mı? 5 sayısı asal mıdır?

5 asal mı? 5 sayısı asal mıdır?

30.06.2022 22:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir sayının sadece kendine ve 1 sayısına bölünmesi, asal sayı olduğunu gösterir. Bununla birlikte asal sayılar, yalnızca pozitif tam sayılardan oluşur. Negatif tam sayılar, -1'e kalansız bölündüğü için asal sayılar arasında yer almaz. Peki, 5 asal mı?

5 asal mı? 5 sayısı asal mıdır?

Bir sayı, yalnız kendisine ve 1 sayısına bölünebiliyorsa ve 1’den büyük bir pozitif tam sayı ise asal sayı olarak kabul edilir. Yani bir asal sayı, 2 tane tam sayı bölenine sahip olmalıdır. Bunlar da 1 sayısı ve kendisidir. Bir başka ifade ile 1 sayının asal olarak kabul edilmesi için çarpanlar kümesinin 2 elemanlı olması şartı aranır.

5 sayısının çarpanları kümesi 2 elemanlıdır. Dolayısı ile 5 sayısı, asal sayılar içinde yer alır. 5 sayısının çarpanlar kümesi : {5, 1} olarak ifade edilir.

5 asal mı?

Bölenleri yalnız 1 ve kendisi olan 1’den büyük her doğal sayı asal sayı olarak kabul edilir. 1 ile 100 arasında yer alan asal sayılar 25 adettir. Bunlar; 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 ve 97'dir. Bu özellikleri taşıyan asal sayılardan biri de 5’tir.

5 sayısı ilk 100 asal sayı tablosu içinde yer alır. Bir sayının asal sayı olduğunu bulmak için bazı yöntemler kullanılır.

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151 asal mı? 151 asal mı?
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Anahtar Kelimeler:
Matematik
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