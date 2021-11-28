5 ayda 250 kitap okuduğunu söylemişti! Filozof Atakan şimdilerde ne yapıyor?

5 ayda 250 felsefe kitabı okuyan Filozof Atakan tavırları, konuşma tarzı ve söyledikleriyle geniş bir kitle tarafından takip edilmişti. En son verdiği röportajda kendisi için İslamın ihtiyaçların başında olduğunu belirten Filozof Atakan kariyer tercihini değiştirdiğini söylemişti.

FİLOZOF ATAKAN ŞİMDİ NE YAPIYOR?

Atakan Kayalar konuşmaları ve tavırları ile kısa sürede gündem olmuş ve 'Filozof Atakan' olarak anılmıştı. Bir zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Filozof Atakan tarih alanında kariyer yapmak isteyebileceğini söyledi. İsteklerinin değiştiğini söyleyen Filozof Atakan tarihin sonu gelmez bir alan olduğunu, Türk tarihini anlatmak isteyebileceğini dile getirdi.

Koronavirüs sürecinde çok eğlendiğini, online derslere katılıp kendini geliştirdiğini söyleyen Filozof Atakan felsefenin derin bir alan olduğunu ancak sayısalda da birçok şey yapılabileceğini söyledi. Mitoloji, tarih alanlarında fazlaca okumalar yaptığını dile getiren Atakan Kayalar, kendisi için ihtiyaçların başında İslam olduğunu söyledi. Diğer ihtiyaçların ise okumak, öğrenmek ve araştırmak olduğunu söyledi. Aile ve akrabalık değerlerinin de önemini vurgulayan Kayalar, sosyalleşmek, dolaşmak ve görmenin de ihtiyaçlardan olduğunu belirtti.

ATAKAN KAYALAR KİMDİR?

Atakan Kayalar 5 ayda okuduğu 250 kitap ile oldukça konuşulmuştu. 11 yaşındaki Atakan Kayalar felsefe ve tarih alanında birçok kitap okudu. Kayalar, okuduğu önemli eserlerin arasında 'Nutuk'u gösteriyor. 2010 doğumlu Atakan Kayalar tavla, satranç ve dama gibi oyunlarla ilgileniyor. Atakan'ın annesi Hülya Kayalar, Atakan 1.5 yaşında olağanüstü konuşmaya başladığını söyledi.



