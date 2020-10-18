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"5 bin çınar 5 bin çam" fidan bağışı kampanyası

MALATYA HABERLERİ  | 18.10.2020 11:55 | Son Güncelleme

Malatya İnönü Üniversitesi tarafından "5 bin çınar 5 bin çam" fidan bağışı kampanyası başlatıldı.İnönü Üniversitesi’nin başlattığı "5 bin çınar 5 bin çam" fidan bağışı kampanyası kapsamında master plan dahilinde fidanların dikileceği alanlar yerinde incelendi.Programa, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof.

Malatya İnönü Üniversitesi tarafından "5 bin çınar 5 bin çam" fidan bağışı kampanyası başlatıldı.
İnönü Üniversitesi’nin başlattığı "5 bin çınar 5 bin çam" fidan bağışı kampanyası kapsamında master plan dahilinde fidanların dikileceği alanlar yerinde incelendi.
Programa, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nusret Akpolat, Rektör Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Hasan Yılmaz, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Yılmaz, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neslihan Durak, Genel Sekreter Mustafa Gezer, Genel Sekreter Yardımcıları Ömer Çelik ve Yaşar Kalkan, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Abuzer Kalkan ile akademisyen ve idareciler katıldı.
İnönü Üniversitesi tarafından başlatılan "5 bin çınar 5 bin çam" fidan bağışı kampanyası hakkında önümüzdeki günlerde kamuoyuna ayrıntılı bilgi aktarılacağı kaydedildi.

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