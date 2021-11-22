5 büyük ligde rakipsiz; Trabzonspor!

Spor Toto Süper Lig'de Gaziantep FK'yı 3-0'lık skorla mağlup eden Trabzonspor, önemli bir başarıya da imza attı.

Bu sezon Süper Lig'de oynadığı 13 maçta, 10 galibiyet, 3 beraberlik alarak Süper Lig'de zirvede yer alan bordo-mavililer, hiç yenilmemesiyle de taraftarlarını mutlu etti.

Trabzonspor ayrıca, Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig değerlendirildiğinde hiç yenilgi almayan tek takım konumunda bulunuyor.

6 LİGDE RAKİPSİZ

Trabzonspor'a bu haftaya kadar eşlik eden İtalyan ekipleri Napoli ve Milan'ın da liglerinde mağlup olmasıyla, bordo-mavililer bu alanda 6 ligde rakipsiz kaldı.

PORTEKİZ'DE PORTO VE SPORTING

Öte yandan Portekiz Ligi'nde ise Porto ve Sporting Lizbon da ligde yenilgi almadılar. 11 haftası geride kalan Portekiz liginde, iki ekip de 9 galibiyet, 2 beraberlikle 29 puan topladı.

