5 dakikada hazırlayacaksınız! Hızıyla baş döndüren pratik tavuk göğsü tarifi...

Derin bir tencereye süt, şeker ve unu koyun. Tel çırpıcı ile bir süre karıştırın. Malzemelerin soğuk süt içerisinde karışması topaklanmayı önleyecektir.

İster kırk kat baklava açın, ister çeşit çeşit mevsim meyvelerini tatlandırın, isterseniz de 5 dakikada hazırlayabileceğiniz bir sütlü tatlı sunun, beğenildiği sürece tatlınız adınızla anılacaktır. Hele bir de tarifiniz tatlı krizlerine derman olacak cinsten ise sizden iyisi yok! Tatlı sevenler için yapılan her tatlı özeldir. Fakat pratik ve hafif olması sebebiyle en çok tercih edilenler arasında yer alan sütlü tatlılar ın kalplerde yeri ayrı. Kolay bir şekilde hazırlayıp sunabileceğiniz çok çeşitli sütlü tatlı tarifi var ancak içlerinden birini hazırlamak sadece 5 dakika alıyor. İşte tadı damağınızda kalacak o lezzet; yalancı tavukgöğsü.

Muhallebi kıvamı alıp kaynamaya başlayana kadar karıştırarak pişirmeye devam edin. Böylece muhallebinin dibini tutmasını engelleyip pürüzsüz olmasını sağlayabilirsiniz.

Kaynama başlayınca ocağı söndürün. Muhallebiye margarin ve vanilyayı ekleyin. Sonradan eklenen yağ, muhallebinizin parlak olmasını sağlarken vanilya kokusu ile tatlınızı daha çekici kılacaktır.

Varsa mikser, yoksa tel çırpıcı ile pürüzsüz kıvama gelene kadar karıştırın. Unutmayın kusursuz bir tatlının en önemli şartı kıvamıdır.

Orta boy bir borcamı ıslatıp içindeki fazla suyu dökün. Hazırlamış olduğunuz muhallebiyi borcama yayın. Borcamın ıslak olması, tatlınızın kaba yapışmamasını ve servis yaparken parçalanmadan almanızı sağlayacaktır.

Borcamı sallayarak muhallebinin eşit dağılmasını sağlayın ve soğumasını bekleyin. Oda sıcaklığına gelince buzdolabına koyun ve birkaç saat dinlenmeye bırakın. Böylece muhallebiniz kesilebilir kıvama gelecektir.

Servis yaparken dilimler halinde kesip tarçın ve fındık ile süsleyin. Tadı damaklarda kalan sütlü tatlınız afiyetle yenmeye hazır.

Dilerseniz süsleme için kakao, ceviz, badem, hindistan cevizi, antep fıstığı veya meyve kullanabilir, hatta seçenekleri çoğaltabilirsiniz.

5 dakikada hazırlayabileceğiniz bu pratik ve lezzetli tatlı ile sevdiklerinizin kalbini kazanacağınız garanti. Ayrıca misafirlerinizin de bayılarak yiyeceğine emin olabilirsiniz. Afiyet olsun!



