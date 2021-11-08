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5. Ege Ekonomik Forum'da "iklim değişikliği" tartışıldı

08.11.2021 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi: -"Birlik olarak, Türkiye’de bir ilk olacak Yenilenebilir Enerji Ekipmanları İhracatçıları Birliğini kurmak için çalışmalara başladık"

İZMİR (AA) - Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Yenilenebilir Enerji Ekipmanları İhracatçıları Birliğini kurmak için çalışmalara başladıklarını belirtti.

Bu yıl çevrim içi düzenlenen Ege Ekonomik Forum, "Yeşil bir gelecek için şimdi" temasıyla başladı.

Forumun açılış oturumunda konuşan EİB Koordinatör Başkanı Eskinazi, birlik çatısı altındaki firmaların son 1 yılda 15,8 milyar dolar dövizi ülkeye kazandırdığını, bir yandan ihracatı yükseltmek diğer yandan yeşil fabrikaların sayısını artırmaya odaklandıklarını bildirdi.

İklim değişikliğinin önüne geçmek ve yeşil bir dünya için enerjiyi yenilenebilir kaynaklardan karşılamak durumunda olduklarını anımsatan Eskinazi, şunları kaydetti:

"Ege Bölgesi, yenilenebilir enerji ve ekipmanları üretimi konusunda Türkiye’nin lideri konumunda. Yenilenebilir enerji yatırımları için yasal mevzuat sadeleştirilmeli ve yatırımcıyı caydıracak bir unsur olmamalıdır. EİB olarak Türkiye’de bir ilk olacak Yenilenebilir Enerji Ekipmanları İhracatçıları Birliğini kurmak için çalışmalarımıza başladık. Araç filomuzu elektrikli modellere dönüştürürken, araçta kullanacağımız elektriği de fosil yakıtlar yerine yenilenebilir enerjiden temin edecek ekosistemi kurmak zorundayız. Tüketicilerimiz, özellikle de Z kuşağı tercihleriyle yeşil bir dünyaya giden yolu inşa ediyorlar. Tarım alanında gübre, ilaç ve kimyasal kullanımını azaltacak, daha yeşil bir dünyanın zeminini oluşturacak organik üretimde güçlenmeliyiz. 1980’lerden bu yana organik üretim merkezi İzmir'in bu konuda Türkiye’ye rol model olabileceği düşüncesindeyim."

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer de doğayla uyumlu bir uygarlık kurmanın artık insanlığın en temel konusu haline geldiğini belirterek, ekonomi, ticaret, siyaset gibi konuların bundan sonra dünya genelinde iklim kriziyle birlikte ele alınacağını, Türkiye'nin ve İzmir'in bu değişimin gerisinde kalma şansı olmadığını dile getirdi.

İskoçya'nın Glasgow şehrinde Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda belediyeler arasında gerçekleşen oturumlara katıldığını söyleyen Soyer, "Glasgow’da şunu gördüm; insanlık artık iklim krizini kırıntılar vererek çözemeyeceğini anlamış durumda. İklim krizi küçük bir mesele değil, bir afet. Üstelik diğer afetlerden farklı olarak, 'ben geliyorum' diyor. Bu krizi aşmanın iki yolu var. Birincisi, dünyadaki diğer şehirlerle temas ve uyum içinde olmak. İkincisi ise yerelde, kendi şehrimizde tam bir dayanışma içinde hareket etmek." dedi.

- "İklim Değişimine Uyum İnisiyatifi"

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener de iklim değişikliğinin ortak çalışmayı gerektiren konuların başında geldiğini ifade ederek, "Kamu ve özel sektör olarak tüm tarafların ortak bir ajandada buluşarak iklim değişikliğine uyum konusunda hızlı adımlar atması gerekiyor. Bu nedenle Odamız önderliğinde "İzmir İklim Değişimine Uyum İnisiyatifi" kuruyoruz. İzmir'i iklim değişikliğine uyum sağlaması konusunda desteklemeyi ve İzmir'imizin iklim değişikliği ile mücadele ve adaptasyon süreçlerine katkı koymayı hedefliyoruz. İzmir'i iklim değişikliğine karşı daha dirençli hale getirmek için yol haritaları planlıyoruz." diye konuştu.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de konuşmasında İzmir'in yeşil dönüşüm için yolun başında olmasına rağmen bu forumun bileşenlerini bilinçli görmekten memnun olduğunu dile getirdi.

Oturumlarla devam eden forum 12 Kasım'a kadar sürecek.

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