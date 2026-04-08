5 farklı isimle 60 yıl yaşadı: Kendini bulmak için dava açtı!

Antalya'da yaşayan Ersin Akbaş'ın (60) doğumunda nüfusa Ergün ismiyle ve kız olarak kaydedilmesiyle başlayan hatalar zinciri bir hukuk mücadelesine dönüştü. Kısa süre sonra nüfus kaydı düzeltilse de yanlışlıklar Akbaş'ın eğitim, askerlik ve çalışma hayatı boyunca devam etti. İlkokul diplomasını Ersun ismiyle alan Akbaş'ın itirazı sonrası verilen ikinci diplomada bu kez isminin Ergin olarak yazıldığı ortaya çıktı. 1986-1987 yılları arasında iddiasına göre 18 ay askerlik görevini kendi adıyla yapan Akbaş, 1990'daki Körfez Krizi sonrası ilan edilen seferberlik kapsamında ikinci kez askere çağrıldı ve bu kez Ersün ismiyle askerlik yaptı.

60 YILDA 5 FARKLI İSİMLE YAŞADI

Ergün, Ersun, Ergin, Ersün ve son olarak mevcut kimliğindeki Ersin ismiyle 60 yıl boyunca yaşamını sürdüren Akbaş, bu durum nedeniyle sosyal güvenlik primi ödemelerinde, iş bulma süreçlerinde ve resmi kayıtlarda ciddi sorunlar yaşadı. Akbaş, emekli olabilmek için avukatıyla birlikte Antalya 9. İş Mahkemesi'ne isim tespiti ve iş kazası tespiti davası açtı. Ancak Zonguldak SGK'ya yazılan müzekkereye verilen yanıtta, Akbaş'ın annesi Şerife Akbaş'ın belirtilen tarihlerde vergi mükellefiyetine dair kaydına rastlanmadığı bildirildi. Bilirkişi raporu doğrultusunda mahkeme, istinaf yolu açık olmak üzere davanın reddine karar verdi.

İSTİNAF MAHKEMESİ YENİDEN YARGILAMA KARARI VERDİ

Davadan sonra Akbaş'ın kendi imkanları ile yaptığı araştırma ve müracaatlar sonrası Zonguldak Çaycuma Vergi Dairesi'nden aldığı belge ile 01.05.1992 tarihinde işe başlama ve 31.12.1997 tarihinde işi terk bilgilerinin yanı sıra, Akbaş'ın annesinin yanında çalıştığı dönemde vergi mükellefi olduğuna dair kayıtlar bulundu. Belgelerin eline geçmesinin ardından Ersin Akbaş, avukatı aracılığıyla isim tespiti ve emeklilik umuduyla istinaf mahkemesine itirazda bulundu. Akbaş'ın itirazını yeni belgeler ışığında haklı bulan istinaf mahkemesi, isim tespiti ve iş kazası davalarını yeniden yargılanma yapılması için ilk derece mahkemesine gönderdi.

İŞ KAZASININ TESPİTİNE KARAR VERİLDİ

Bugün görülen davada mahkeme, Ersin Akbaş'ın 2005 yılında geçirdiği kazanın iş kazası olduğunun tespitine karar vererek, duruşmayı 6 Haziran tarihine erteledi. 21 yıllık iş kazası ve 30 yıllık isim tespit davasında alınan kararla umutları yeniden yeşeren Ersin Akbaş, "İş kazası geçirmiştik, 21 yıl sonra bunu kazandık. İş kazasının tespiti ve isim tespit davasını mahkeme kabul etti. 30 yıl önce isim tespit davası açmıştık, onu kazanmıştık. Şimdi yeniden bir dava daha açtık. Bu 5 ismin birleştirilmesi için bir tespit davası daha açtık. Davayı kaybetmiştik, Yargıtay bu kararı bozdu. 5 ismin düzeltilmesi için Yargıtay karar verdi. 2006 yılında Çaycuma'da sadece Ersun Akbaş'ı Ersin Akbaş yaptılar. Şimdi ise kendimizi bulmak için tespit davası açtık" dedi.

"HER ÇALDIĞIM KAPI YÜZÜME KAPANDI"

Yıllardır gitmediği yer, çalmadığı kapı kalmadığını söyleyen Akbaş, "Ben 15 yıl önce normalde emekli olacaktım. Her yere başvurdum, gitmediğim yer, çalmadığım kapı kalmadı. Her çaldığım kapı yüzüme kapandı. Şimdi inşallah kendimi bulacağım. Bu sefer ben kazanacağımızı düşünüyorum. Çaycuma'dan bana gönderilen belgeleri mahkeme istedi. Ben dünyanın en şanssız insanı olarak bilinirim. 5 isim tek adamım, ama ismimi birleştirip bir adam olamadım daha. Bir ara Ersin olduk, onu da kaybettim" ifadelerini kullandı.

"MEZAR KAZIP 4 İSMİ GÖMELİM, BİRİ YAŞASIN"

Askere gidene kadar Zonguldak'ta Ersun olarak bilindiğini ve 43 yıl sonra doğum belgesinde isminin Ergün Akbaş olduğunu gördüğünü belirten Akbaş, "Yani ben bile tanımamışım kendimi, 43 yıl ben ben olarak yaşamamışım. Ergün'se Ergün olarak değiştirilmesini istiyorum isimlerimin. Hepsinin bir araya toplanmasını istiyorum, ben ben olduğumu bileyim. Ergün Akbaş ise bu şekilde ölmek istiyorum. Mezar taşıma Ergün Akbaş olarak yazılmasını istiyorum. Mezar kazıp 4 tane ismi gömelim bir tanesi yaşasın, o da Ergün Akbaş yaşasın, ben ben olayım" şeklinde konuştu.