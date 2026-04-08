Kütahya’da saklı cennet! İlkbaharla ortaya çıktı, kartpostalları aratmıyor

Göl çevresindeki ağaçlar ve süs bitkilerinin rengarenk görüntüsü, ziyaretçilere görsel bir şölen sunarken doğaseverlerin de uğrak noktası haline geliyor. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Atay Kadir Aşık, "Bilindiği gibi Saklıgöl, Kütahya'da en güzel vakit geçirilebilecek yerlerin başında geliyor" ifadelerini kullandı.

2000 yılında yaklaşık 42 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilen Saklıgöl'ün, 210 bin metreküplük su hacmine sahip olduğu belirtiliyor.

Doğayla iç içe huzurlu ortamıyla Saklıgöl, özellikle bahar aylarında ziyaretçilerine eşsiz bir deneyim sunmaya devam ediyor.