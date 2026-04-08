Galler’de tren istasyonunda korkunç kavga: 2 gözaltı, 4 yaralı!

Galler’de Tenby Tren İstasyonu’nda dün gece yaşanan kavga paniğe yol açtı. İddiaya göre bir grup genç arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

BIÇAKLI SALDIRI ŞOKU

Dyfed-Powys Polisi, olayın 7 Nisan akşamı saat 21.50 civarında meydana geldiğini açıkladı. Yaralanan dört gencin acil tıbbi müdahale aldığı, durumlarının hayatı tehdit etmediği bildirildi. Polis, olay sırasında bir kişinin bıçak taşıdığını doğruladı ancak gözaltına alınan kişilerle bağlantısı netleştirilmedi.

GÖZALTILAR VE SORUŞTURMA

Polis, 16 ve 19 yaşındaki iki erkeğin gözaltına alındığını belirtti. Her iki şüpheli de polis gözetiminde tutuluyor.