Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Galler’de tren istasyonunda korkunç kavga: 2 gözaltı, 4 yaralı!

Galler’de Tenby Tren İstasyonu’nda çıkan bıçaklı kavgada 4 genç yaralandı, 16 ve 19 yaşındaki iki kişi gözaltına alındı. Yaralananların hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Galler’de Tenby Tren İstasyonu’nda dün gece yaşanan kavga paniğe yol açtı. İddiaya göre bir grup genç arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

BIÇAKLI SALDIRI ŞOKU

Dyfed-Powys Polisi, olayın 7 Nisan akşamı saat 21.50 civarında meydana geldiğini açıkladı. Yaralanan dört gencin acil tıbbi müdahale aldığı, durumlarının hayatı tehdit etmediği bildirildi. Polis, olay sırasında bir kişinin bıçak taşıdığını doğruladı ancak gözaltına alınan kişilerle bağlantısı netleştirilmedi.

GÖZALTILAR VE SORUŞTURMA

Polis, 16 ve 19 yaşındaki iki erkeğin gözaltına alındığını belirtti. Her iki şüpheli de polis gözetiminde tutuluyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kütahya’da saklı cennet! İlkbaharla ortaya çıktıKütahya’da saklı cennet! İlkbaharla ortaya çıktı
'Bak Postacı Geliyor' yarışması: 46 kişi katıldı'Bak Postacı Geliyor' yarışması: 46 kişi katıldı

Anahtar Kelimeler:
tren bıçak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Trump duyurdu: "İran'a saldırıları 2 hafta boyuncu askıya alıyorum"

Trump duyurdu: "İran'a saldırıları 2 hafta boyuncu askıya alıyorum"

ABD-İran savaşında iki haftalık ateşkes kararı! Hürmüz Boğazı...

ABD-İran savaşında iki haftalık ateşkes kararı! Hürmüz Boğazı...

VAR kayıtlarında dikkat çeken diyalog! Abdülkerim Bardakcı ile Cihan Aydın'ın konuşması ortaya çıktı

VAR kayıtlarında dikkat çeken diyalog! Abdülkerim Bardakcı ile Cihan Aydın'ın konuşması ortaya çıktı

Elektronik kelepçeyi umursamadı babasına koştu! Polis yoğun bakıma geldi

Elektronik kelepçeyi umursamadı babasına koştu! Polis yoğun bakıma geldi

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

ŞOK'a Samsung çift kapı buzdolabı geliyor!

ŞOK'a Samsung çift kapı buzdolabı geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.