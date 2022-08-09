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5. İslami Dayanışma Oyunları

09.08.2022 21:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Boccede kadınlar volo altın nokta disiplininde Neşe Şahin, bronz madalya aldı

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda bocce branşında Türkiye'ye ilk madalyayı kadınlarda Neşe Şahin getirdi.

TUYAP Fuar Alanı'nda gerçekleştirilen bocce müsabakalarında Neşe, volo altın nokta disiplininde mücadele etti.

Milli sporcu, üçüncü oldu ve bronz madalya elde etti.

Boccede müsabakalar yarın da devam edecek.

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