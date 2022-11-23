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5 kişilik ailenin yaşadığı evde hasar oluştu

23.11.2022 09:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Düzce Gölyaka Merkezli 5.9 büyüklüğündeki depremde bir ev hasar görürken, evde yaşayanlar yara almadan kendilerini dışarı atmayı başardı.

5 kişilik ailenin yaşadığı evde hasar oluştu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun canlı yayında açıkladığı hasar gören evde yaşayan 5 kişi jandarma konutuna alındı.

Düzce’nin Gölyaka ilçesi merkezli 5.9 büyüklüğündeki depremde Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Bölücek Mahallesi Pınar Sokak’ta bulunan iki katlı eski evde hasar meydana geldi. Mehmet Yıldırım’a ait evin depremden dolayı bacasının yıkılarak çatının ve evin içerisinde hasar oluştuğu tespit edildi. Deprem sırasında evde bulunan Mehmet (58), Fatih, Ali Yıldırım ve Mihrican Yıldırım ile Şermin Dönmez dışarı çıkarak yara almadı.

Kdz. Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı olay yerine gelerek hasar gören evde incelemelerde bulundu. Aileye geçmiş olsun dileklerini ileten Yapıcı, ailenin jandarma konutuna alınacağını ifade etti. Yapıcı açıklamasında, “Bakanımız gerekli açıklamayı yaptı. Evin bacası yıkılmış. Evin yıkılması ile ilgili bir şey yok. Aileyi jandarmanın misafirhanesine yerleştireceğiz. Daha sonrada otele alacağız. Bilahere hasar tespiti yapmaya çalışacağız” dedi.
Jandarma, AFAD ve Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri hasar gören evde incelemelerde bulunarak rapor tutarak, evin etrafını güvenlik şeridi içerisine aldı.

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