5 kişiyi öldüren katil iyi tutumdan serbest kaldı!

Polis, ‘Tayland’ın Karındeşen Jack’i olarak adlandırılan ve yakalanması için ödül bile vaat edilen adamı bugün tutukladı.

Tayland’da yaşanan ve ‘Karındeşen Jack’ vakası olarak adlandırılan vakada polis, cezaevinden salındıktan sonra altıncı kadın kurbanını öldüren adamı Nakhon Ratchasima bölgesindeki bir tren istasyonunda yakalamayı başardı.

Adı Somkid Pumpuang olarak açıklanan 55 yaşındaki zanlı, 2005 yılında seks işçisi olarak ya da gece mesailerinde çalışan beş kadını öldürdüğü için ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Pumpuang, seçtiği kurbanlar nedeniyle 19. yüzyılın ünlü seri katili ‘Karındeşen Jack’e benzetildi.

Cezaevinde ‘iyi tutumuyla’ dikkat çeken ve ‘mükemmel tutuklu’ diye tarif edilen Pumpuang mayıs ayında serbest bırakıldı.

SON KURBANINI FACEBOOK ARACILIĞIYLA BULDU

Ancak bundan aylar sonra Tayland’ın kuzey doğusunda 51 yaşındaki bir otel görevlisini öldürdü.

Bangkok Post gazetesine göre Somkid Pumpuang, son kurbanını Facebook aracılığıyla buldu. Avukat gibi davranan ve kadınla arkadaş olan Pumpuang, daha sonrada onun evine taşındı. Kadın günler sonra elleri ve ayakları bağlı, bir elektrik kablosuyla boğulmuş bir halde bulundu. Olay yerinde Pumpuang’ın parmak izlerinin bulunmasının ardından polis aramalara başladı, ayrıca zanlıyla ilgili bilgi verebilecek kişilere de para ödülü vaat edildi.

Birkaç günlük aramanın ardından Somkid Pumpuang, ülkenin kuzeydoğusunda bulunan Nakhon Ratchasima bölgesinde yakalandı.

