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  4. 5 Mayıs Survivor Bil Bakalım oyununu kim kazandı, hangi takım? Survivor Bil Bakalım'a eski yarışmacılar konuk oluyor!

5 Mayıs Survivor Bil Bakalım oyununu kim kazandı, hangi takım? Survivor Bil Bakalım'a eski yarışmacılar konuk oluyor!

05.05.2023 21:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'da heyecan, takımların birleşmesinin ardından devam ediyor. Birçok kişinin merakla beklediği 5 Mayıs Cuma tarihli bölümde ise Suvivor anlat bakalım oyununun kazananı merak ediliyor. Survivor yeni sezon oldukça heyecanlı olarak devam ediyor. İşte birçok kişinin merakla beklediği 5 Mayıs Cuma tarihli bölümde Suvivor Bil Bakalım ödül oyunu kazananı...

5 Mayıs Survivor Bil Bakalım oyununu kim kazandı, hangi takım? Survivor Bil Bakalım'a eski yarışmacılar konuk oluyor!

Survivor Bil Bakalım oyununun kazananı merak edildi. Yarışmacıların ödülü kazanmak için birbirlerine yasaklı sözcükleri kullanmadan yazılı kelimeleri anlattığı yarışta hem yarışmacılar hem de izleyiciler oldukça eğlenceli anlar yaşadı. İşte Survivor All Star yarışmacılarının da konuk olduğu gecenin detayları...

SURVİVOR BİL BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Milyonlarca kişiyi ekran başına kilitleyen Survivor'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Yarışmacıların birbiriyle kıyasıya mücadele ettiği ödül oyunun kazananı gecenin sonunda belli olacak.

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Dokunulmazlık oyunu öncesi, bu hafta Bil Bakalım kazanan takımın cips kazanacağı açıklandı. Kırmızı ve mavi yakım yarışmacıları ödül için en fazla kelimeyi anlatmak için bu oyunda da elinden geleni yapacak.

ALL STAR YARIŞMACILARI KONUK OLDU

Survivor'da bu akşam heyecan dorukta. Allstar yarışmacılarından Yasin Obuz, Merve Aydın, Ogeday Girişken, Furkan Kızılay, Nisa Bölükbaşı ve Berkan Karabulut konuk oluyor.

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Furkan Kızılay ile yarışan Aziz, uyumlarıyla izleyicileri kırdı geçirdi. Ardından Nisa ile yarışan Asena ise kelimeleri anlatmakta oldukça zorlandı.

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