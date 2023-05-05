5 Mayıs Survivor Bil Bakalım oyununu kim kazandı, hangi takım? Survivor Bil Bakalım'a eski yarışmacılar konuk oluyor!

Survivor Bil Bakalım oyununun kazananı merak edildi. Yarışmacıların ödülü kazanmak için birbirlerine yasaklı sözcükleri kullanmadan yazılı kelimeleri anlattığı yarışta hem yarışmacılar hem de izleyiciler oldukça eğlenceli anlar yaşadı. İşte Survivor All Star yarışmacılarının da konuk olduğu gecenin detayları...

SURVİVOR BİL BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Milyonlarca kişiyi ekran başına kilitleyen Survivor'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Yarışmacıların birbiriyle kıyasıya mücadele ettiği ödül oyunun kazananı gecenin sonunda belli olacak.

Dokunulmazlık oyunu öncesi, bu hafta Bil Bakalım kazanan takımın cips kazanacağı açıklandı. Kırmızı ve mavi yakım yarışmacıları ödül için en fazla kelimeyi anlatmak için bu oyunda da elinden geleni yapacak.

ALL STAR YARIŞMACILARI KONUK OLDU

Survivor'da bu akşam heyecan dorukta. Allstar yarışmacılarından Yasin Obuz, Merve Aydın, Ogeday Girişken, Furkan Kızılay, Nisa Bölükbaşı ve Berkan Karabulut konuk oluyor.

Furkan Kızılay ile yarışan Aziz, uyumlarıyla izleyicileri kırdı geçirdi. Ardından Nisa ile yarışan Asena ise kelimeleri anlatmakta oldukça zorlandı.

