Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal'a bir ödül daha! Saçı, makyajı ve derin dekoltesiyle tam not aldı

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'de hayat verdiği 'Alya' karakteriyle fırtınalar estiren ünlü oyuncu Sinem Ünsal ELLE Style Awards 2026 Ödül Töreni’nde, Yılın Televizyon Performansı-Kadın Ödülü’nün sahibi Sinem Ünsal oldu. Ünsal, geceye saçı, makyajı ve derin dekoltesiyle damga vurdu.

Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal'a bir ödül daha! Saçı, makyajı ve derin dekoltesiyle tam not aldı
Öznur Yaslı İkier

Ozan Akbaba ile başrolünü paylaştığı Uzak Şehir dizisinde canlandırdığı 'Alya Albora' karakteri ile adından sıkça söz ettiren Sinem Ünsal dün akşam gerçekleşen ELLE Style Awards 2026 Ödül Töreni’ne damga vurdu.

Ünsal, özel gecede Yılın Televizyon Performansı-Kadın Ödülü’nün sahibi oldu.

Uzak Şehir in Alya sı Sinem Ünsal a bir ödül daha! Saçı, makyajı ve derin dekoltesiyle tam not aldı 1

Güzel oyuncu gecede saçı, makyajı ve derin göğüs dekolteli elbisesiyle tüm bakışları üzerine toplamayı başardı.

Uzak Şehir in Alya sı Sinem Ünsal a bir ödül daha! Saçı, makyajı ve derin dekoltesiyle tam not aldı 2

TAM NOT ALDI

Sinem Ünsal'in iddialı tarzı takipçilerinden tam not alırken sosyal medyada; 'çok güzel', 'elbisesine bayıldım', 'su gibi', 'En şık en sade yapan kişi olmuş' gibi yorumlar yapıldı.

Uzak Şehir in Alya sı Sinem Ünsal a bir ödül daha! Saçı, makyajı ve derin dekoltesiyle tam not aldı 3

