Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal'a bir ödül daha! Saçı, makyajı ve derin dekoltesiyle tam not aldı

Ozan Akbaba ile başrolünü paylaştığı Uzak Şehir dizisinde canlandırdığı 'Alya Albora' karakteri ile adından sıkça söz ettiren Sinem Ünsal dün akşam gerçekleşen ELLE Style Awards 2026 Ödül Töreni’ne damga vurdu.

Ünsal, özel gecede Yılın Televizyon Performansı-Kadın Ödülü’nün sahibi oldu.

Güzel oyuncu gecede saçı, makyajı ve derin göğüs dekolteli elbisesiyle tüm bakışları üzerine toplamayı başardı.

TAM NOT ALDI

Sinem Ünsal'in iddialı tarzı takipçilerinden tam not alırken sosyal medyada; 'çok güzel', 'elbisesine bayıldım', 'su gibi', 'En şık en sade yapan kişi olmuş' gibi yorumlar yapıldı.