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5 metre yüksekte! Karabük'ün salıncağına yoğun ilgi

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 21.08.2019 14:19 | Son Güncelleme

Karabük’ün doğasıyla meşhur ilçelerinden olan Yenice’de bulunan Ihlamur Seyir Terası’nda 5 metre yükseklikte kurulan salıncak vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

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İlçenin hakim tepelerinden bir tanesi üzerine inşa edilen ve kentin net bir şekilde görüldüğü Yenice Seyir Terası açılışının yapıldığı günden beri vatandaşların uğrak mekanı oldu. İçerisinde restoran, kafeterya, mescit ve 29 bungalov evin bulunduğu orman manzaralı seyir terasında 5 metre yüksekliğe kurulan salıncak gezi amaçlı gelen vatandaşların yoğunluğuna uğruyor. Turistik bir tesisi andıran ve buna bağlı olarak gerek il içerisinden gerekse de il dışından tatil yapmak için gelen insanların talepleri üzerine 7 metre yüksekliğe ikinci salıncak yakında hizmete girecek. Şehir gürültüsünden kaçmak ve iş yorgunluğunu atlamak isteyenlerin vazgeçilmezi haline gelen Ihlamur Seyir Terası manzaraları ile bölgenin turizmi konusunda oldukça önemli bir yere sahip.

TURİSTLERİN UĞRAK NOKTASI OLDU

Konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, “Seyir terası Yenice’nin daha doğrusu bu bölgenin turizm açısından konaklama ve hizmet sektörü açısından bir marka olma yolunda yavaş yavaş emin adımlarla ilerleme noktasındadır. Şuan geldiğimiz noktada seyir terası basitçe anlatmaya çalışırsak 70 bin metrekarelik arsa üzerine bir anda 120 kişinin konaklayabileceği, 500 kişinin aynı anda yemek yiyebileceği, 150 kişinin konferans salonunda etkinlik yapabileceği oyun aletleri, kümesi, serası ve yürüyüş yolları ile bu bölgedeki orijinalitesi olan salıncağıyla uğrak noktası olmuştur” dedi.

HES PROJESİNE TEPKİ: BÖLGE TURİZMİNİ ÖLDÜRMEYİN

Başkan Çaylı, Ihlamur Seyir Terasının Yenice’nin geri dönüşü olmayan turizm yolunda attığı adımların bir göstergesi ve numunesi olduğunu belirterek, “Artık Şeker Kanyonu’na birileri HES’te yapamayacaktır bu turizmden sonra. O HES’i yapmak isteyenlere şunu söylemek istiyorum. Yenice’nin ve bu bölgenin turizmini öldürmeyin. 3 kuruşluk menfaatiniz için Yenice’nin geleceğini karartmayın. Yenice seyir terası, Şeker Kanyonu ve ormanı bakımından dünyanın 100, Türkiye’nin 9 sıcak bölgesi arasında” diye konuştu.

'SEYİR TERASIMIZ BÖLGEDE CAZİBE MERKEZİ HALİNE GELDİ'

“Salıncak konusunda baktık bir tanesi yetmiyor ikincisini yaptık” diyen Çaylı, “Birini 5 metre yapmıştık. Şimdi 7 metrelik yaptık. Vatandaşlarımızın gelip fotoğraf çektirdikleri sanki stüdyo gibi platform oluşturduk. Şuanda seyir terasımız bölgede cazibe merkezi haline geldi. Övünerek söyleyebiliriz, Yenicemiz artık biz turizme adımımızı attık. Bundan sonra özel sektörde vatandaşlarımız yatırım noktasında bizim yaptığımız paralelde hizmetleri sürdürürlerse, eksiklerimizi onlar tamamlarsa daha iyi olacaktır” ifadelerini kullandı.

Ihlamur Seyir Terasındaki çalışmalarının 1 ay içerisinde tamamlanacağını söyleyen Başkan Çaylı, terasla ilgili reklam panolarını yerleştirerek, uluslararası tanıtımı noktasında da çalışmalar yapacaklarını kaydetti. (İHA)


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Anahtar Kelimeler:
Ihlamur Seyir Terası Yenice Karabük

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