5 metre yüksekte! Karabük'ün salıncağına yoğun ilgi

İlçenin hakim tepelerinden bir tanesi üzerine inşa edilen ve kentin net bir şekilde görüldüğü Yenice Seyir Terası açılışının yapıldığı günden beri vatandaşların uğrak mekanı oldu. İçerisinde restoran, kafeterya, mescit ve 29 bungalov evin bulunduğu orman manzaralı seyir terasında 5 metre yüksekliğe kurulan salıncak gezi amaçlı gelen vatandaşların yoğunluğuna uğruyor. Turistik bir tesisi andıran ve buna bağlı olarak gerek il içerisinden gerekse de il dışından tatil yapmak için gelen insanların talepleri üzerine 7 metre yüksekliğe ikinci salıncak yakında hizmete girecek. Şehir gürültüsünden kaçmak ve iş yorgunluğunu atlamak isteyenlerin vazgeçilmezi haline gelen Ihlamur Seyir Terası manzaraları ile bölgenin turizmi konusunda oldukça önemli bir yere sahip.

TURİSTLERİN UĞRAK NOKTASI OLDU

Konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, “Seyir terası Yenice’nin daha doğrusu bu bölgenin turizm açısından konaklama ve hizmet sektörü açısından bir marka olma yolunda yavaş yavaş emin adımlarla ilerleme noktasındadır. Şuan geldiğimiz noktada seyir terası basitçe anlatmaya çalışırsak 70 bin metrekarelik arsa üzerine bir anda 120 kişinin konaklayabileceği, 500 kişinin aynı anda yemek yiyebileceği, 150 kişinin konferans salonunda etkinlik yapabileceği oyun aletleri, kümesi, serası ve yürüyüş yolları ile bu bölgedeki orijinalitesi olan salıncağıyla uğrak noktası olmuştur” dedi.