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  4. 5 Ocak 2024 Pazar Akşamı Yayın Akışı: Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TV8 ve TRT1'de hangi diziler var?

5 Ocak 2024 Pazar Akşamı Yayın Akışı: Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TV8 ve TRT1'de hangi diziler var?

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
05.01.2025 09:19
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5 Ocak 2024 Pazar akşamı, popüler televizyon kanallarında birbirinden heyecanlı diziler ve özel programlar izleyicilerle buluşuyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TV8 ve TRT1'de hangi yapımlar yer alacak? Hangi diziler yeni bölümleriyle ekranda olacak, hangi programlar izleyicileri ekrana kilitleyecek? 5 Ocak yayın akışı hakkında tüm merak edilenler burada!

5 Ocak 2024 Pazar Akşamı Yayın Akışı: Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TV8 ve TRT1'de hangi diziler var?

5 Ocak 2024 Pazar akşamı, televizyon dünyasında büyük heyecan var! Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TV8, TRT1 gibi popüler kanalların yayın akışında izleyicileri birbirinden heyecanlı diziler ve özel programlar bekliyor. Hangi yapımlar yeni bölümleriyle ekranlara gelecek? 5 Ocak 2024 akşamı hangi programlar yayınlanacak? İşte bu akşamki yayın akışında dikkat çeken yapımlar ve saatleri:

Bugün akşam sevilen dizilerin yeni bölümleri ve eğlenceli programlar izleyicilerle buluşacak. Bu akşam, popüler diziler yeni bölümleri ile ekranda olacak ve izleyicilerini ekrana kilitleyecek. 5 Ocak yayın akışını ve tüm detayları burada bulabilirsiniz!

PAZAR AKŞAMI (BUGÜN) HANGİ DİZİLER VAR?

Bu akşam Show TV'de Deha'nın yeni bölümü yayınlanmayacak.

Now'da ise çok merak edilen Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar olacak.

Atv'de bu akşam Kim Milyoner Olmak İster var.

SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:45
Kezban Paris'te
10:00
Pazar Sürprizi
13:00
Bahar
15:30
Sandık Kokusu
18:25
Hafta Sonu Ana Haber
20:00
RTÜK Belgesel
00:15

  1. Koğuş'taki Mucize

ATV YAYIN AKIŞI
07: 30
atv’de Hafta Sonu
10: 00
Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet
11: 20
Dizi TV
12:10
Zembilli
15:30
Bir Gece Masalı
19: 00
atv Ana Haber
20: 00
Kim Milyoner Olmak İster?

KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00
Afili Aşk
08:30
Konuştukça
09:45
Magazin D Pazar
12:45
Evrim Akın İle Ev Gezmesi
13:45
Arda ile Omuz Omuza
14:45
Yumurcak
16:30
Annem Ankara
18:30
Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00
Kıyametten Sonra

NOW TV YAYIN AKIŞI
08.30
Çalar Saat Hafta Sonu
11.15
Ekonomi Arası
11.20
Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
13.00
Kızıl Goncalar
15:15
Leyla
16:30
Hudutsuz Sevda
19.00
Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20.00
Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00
İki Aile
08:15
Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00
Yalı Çapkını
11:00
Tülin Şahin ile Moda
12:00
Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:15
Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa
15:15
Sahipsizler
17:00
Sen Ağlama İstanbul
19:00
Star Haber
20:00
Çok Güzel Hareketler 2
23:30
Sen Ağlama İstanbul

TV8 YAYIN AKIŞI
08:00
Türkiye'nin Doktorları
09:00
Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm
10:00
Gazete Magazin / Yeni Bölüm
15:30
Ben Eşimi Bilmez Miyim / Yeni Bölüm
20:00
MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:40
Yedi Numara
7:20
Alpaslan: Büyük Selçuklu
10:00
Kod Adı Kırlangıç
11.45
Enine Boyuna
13.00
Kanatlarını Aç
15:15
Gönül Dağı
18:00
Şehrime Hoş Geldiniz
19.00
Ana Haber
20.00
Teşkilat

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