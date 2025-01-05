5 Ocak 2024 Pazar Akşamı Yayın Akışı: Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TV8 ve TRT1'de hangi diziler var?

5 Ocak 2024 Pazar akşamı, televizyon dünyasında büyük heyecan var! Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TV8, TRT1 gibi popüler kanalların yayın akışında izleyicileri birbirinden heyecanlı diziler ve özel programlar bekliyor. Hangi yapımlar yeni bölümleriyle ekranlara gelecek? 5 Ocak 2024 akşamı hangi programlar yayınlanacak? İşte bu akşamki yayın akışında dikkat çeken yapımlar ve saatleri:

Bugün akşam sevilen dizilerin yeni bölümleri ve eğlenceli programlar izleyicilerle buluşacak. Bu akşam, popüler diziler yeni bölümleri ile ekranda olacak ve izleyicilerini ekrana kilitleyecek. 5 Ocak yayın akışını ve tüm detayları burada bulabilirsiniz!

PAZAR AKŞAMI (BUGÜN) HANGİ DİZİLER VAR?

Bu akşam Show TV'de Deha'nın yeni bölümü yayınlanmayacak.

Now'da ise çok merak edilen Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar olacak.

Atv'de bu akşam Kim Milyoner Olmak İster var.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:45

Kezban Paris'te

10:00

Pazar Sürprizi

13:00

Bahar

15:30

Sandık Kokusu

18:25

Hafta Sonu Ana Haber

20:00

RTÜK Belgesel

00:15

Koğuş'taki Mucize

ATV YAYIN AKIŞI

07: 30

atv’de Hafta Sonu

10: 00

Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet

11: 20

Dizi TV

12:10

Zembilli

15:30

Bir Gece Masalı

19: 00

atv Ana Haber

20: 00

Kim Milyoner Olmak İster?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00

Afili Aşk

08:30

Konuştukça

09:45

Magazin D Pazar

12:45

Evrim Akın İle Ev Gezmesi

13:45

Arda ile Omuz Omuza

14:45

Yumurcak

16:30

Annem Ankara

18:30

Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00

Kıyametten Sonra

NOW TV YAYIN AKIŞI

08.30

Çalar Saat Hafta Sonu

11.15

Ekonomi Arası

11.20

Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

13.00

Kızıl Goncalar

15:15

Leyla

16:30

Hudutsuz Sevda

19.00

Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

20.00

Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00

İki Aile

08:15

Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00

Yalı Çapkını

11:00

Tülin Şahin ile Moda

12:00

Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:15

Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa

15:15

Sahipsizler

17:00

Sen Ağlama İstanbul

19:00

Star Haber

20:00

Çok Güzel Hareketler 2

23:30

Sen Ağlama İstanbul

TV8 YAYIN AKIŞI

08:00

Türkiye'nin Doktorları

09:00

Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm

10:00

Gazete Magazin / Yeni Bölüm

15:30

Ben Eşimi Bilmez Miyim / Yeni Bölüm

20:00

MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:40

Yedi Numara

7:20

Alpaslan: Büyük Selçuklu

10:00

Kod Adı Kırlangıç

11.45

Enine Boyuna

13.00

Kanatlarını Aç

15:15

Gönül Dağı

18:00

Şehrime Hoş Geldiniz

19.00

Ana Haber

20.00

Teşkilat