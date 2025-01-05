RTÜK kararı sonrası Deha bu akşam var mı, yok mu? Deha neden yayınlanmadı, yeni bölüm ne zaman?

RTÜK, son dönemde yayınladığı yaptırımlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Arka Sokaklar, Deha, Sahipsizler ve Yabani dizilerine verilen yayın durdurma cezaları, izleyicileri şaşkına çevirdi.
STAR TV'de yayımlanan Sahipsizler, NOW kanalındaki Yabani ve SHOW TV'nin Deha dizileri, RTÜK’ün şiddet sahnelerinin yoğunluğu ve etik dışı içerikler sebebiyle üst sınırdan cezalandırıldı.
RTÜK, bu dizilere program durdurma kararı verirken, şiddet içeriklerinin izleyiciye olumsuz etkilerinin önüne geçmek amacıyla ciddi bir yaptırım uyguladı.
Deha dizisi için verilen bu karar, 5 Ocak 2024 akşamı uygulanacak ve dizinin yeni bölümü yayınlanamayacak.
Aras Bulut İynemli, Melis Sezen ve Ahsen Eroğlu gibi isimlerin başrolde olduğu Deha dizisi yeni bölüm 19 Ocak'ta yayınlanacak.
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