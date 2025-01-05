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RTÜK kararı sonrası Deha bu akşam var mı, yok mu? Deha neden yayınlanmadı, yeni bölüm ne zaman?

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
05.01.2025 09:34
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RTÜK toplantısında aralarında Deha dizisinin de bulunduğu 4 diziye program durdurma cezası verilmişti. RTÜK kararı bu akşam uygulanacak. Peki, Deha yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Deha neden yayınlanmadı?

RTÜK kararı sonrası Deha bu akşam var mı, yok mu? Deha neden yayınlanmadı, yeni bölüm ne zaman?

RTÜK, son dönemde yayınladığı yaptırımlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Arka Sokaklar, Deha, Sahipsizler ve Yabani dizilerine verilen yayın durdurma cezaları, izleyicileri şaşkına çevirdi.

STAR TV'de yayımlanan Sahipsizler, NOW kanalındaki Yabani ve SHOW TV'nin Deha dizileri, RTÜK’ün şiddet sahnelerinin yoğunluğu ve etik dışı içerikler sebebiyle üst sınırdan cezalandırıldı.

RTÜK, bu dizilere program durdurma kararı verirken, şiddet içeriklerinin izleyiciye olumsuz etkilerinin önüne geçmek amacıyla ciddi bir yaptırım uyguladı.

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Deha dizisi için verilen bu karar, 5 Ocak 2024 akşamı uygulanacak ve dizinin yeni bölümü yayınlanamayacak.

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DEHA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Aras Bulut İynemli, Melis Sezen ve Ahsen Eroğlu gibi isimlerin başrolde olduğu Deha dizisi yeni bölüm 19 Ocak'ta yayınlanacak.

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Anahtar Kelimeler:
Deha
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