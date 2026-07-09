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Ceyda Düvenci ayna karşısında fiziği sergiledi!

Güçlü Mete ile yaşadığı aşkla zaman zaman gündeme gelen Ceyda Düvenci tatilde. Uzun süredir bölgesel zayıflama yöntemlerini de kullanan Düvenci bikinili pozlarıyla fiziğini sergiledi.

Ceyda Düvenci ayna karşısında fiziği sergiledi!

Oyuncu Ceyda Düvenci, Bülent Şakrak ile olan 8 yıllık evliliğini tek celsede bitirmişti. Şimdilerde Güçlü Mete ile yeni bir aşka yelken açan Düvenci boşanma sonrası verdiği kilolarla da dikkat çekmişti.

"Önceden günde iki öğün yemek yiyordum. Bunları bir öğüne düşürdüm. Et tüketmiyorum. Hamur işlerinden uzak duruyorum" diyen Düvenci ayrıca bölgesel zayıflama yöntemlerini de kullanıyor.

Ceyda Düvenci ayna karşısında fiziği sergiledi! 1

49 yaşındaki isim son olarak tatilden pozlarını paylaştı. Ayna karşısında bikinisiyle poz veren Ceyda Düvenci fiziğini sergiledi.

Ceyda Düvenci ayna karşısında fiziği sergiledi! 2

Öte yandan sık sık özel hayatıyla gündeme gelen Düvenci'nin Güçlü Mete ile ayrıldığı konuşuluyordu. Oyuncu "Ne böyle bir ayrılık oldu, ne de buna benzer bir şey. Nereden çıkıyor bu haberler anlamıyorum. Aramızda her şey yolunda. Birbirimizi takipten hiç çıkmadık, hesaplarımız açık. Durup dururken ortada hiçbir şey yokken nasıl böyle yalan bir haber çıkabiliyor?" demişti.

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Ceyda Düvenci
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