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5 yıldızın yeri değişti! İlk... Galatasaray’ın yeni sezon formaları tanıtıldı! İşte fiyatı

Galatasaray'ın 2026-2027 sezonunda giyeceği iç saha, deplasman ve alternatif formaları tanıtıldı. Formalardan biri 9 bin 499 liralık fiyatıyla dikkat çekerken ilk kez 5 yıldız yan yana konumlandırıldı.

5 yıldızın yeri değişti! İlk... Galatasaray’ın yeni sezon formaları tanıtıldı! İşte fiyatı
Devrim Karadağ

Galatasaray Futbol Takımı’nın 2026-2027 sezonunda giyeceği iç saha, deplasman ve alternatif formaları görücüye çıktı.

Sarı-kırmızı parçalı iç saha forması, koyu gri deplasman forması ve beyaz alternatif forma; Galatasaray’ın köklü mirasını, 5. yıldızı bir araya getiriyor.

5 yıldızın yeri değişti! İlk... Galatasaray’ın yeni sezon formaları tanıtıldı! İşte fiyatı 1

BİR İLK!

Galatasaray’ın 5 yıldızı, sezonun tüm formalarında ilk kez yan yana konumlandı.

Yeni sezon formalarının Galatasaray’ın son dört sezonda üst üste kazandığı şampiyonlukların yarattığı güçlü mirastan ilham aldığı vurgulandı.

5 yıldızın yeri değişti! İlk... Galatasaray’ın yeni sezon formaları tanıtıldı! İşte fiyatı 2

TANITIM DA BİRÇOK FUTBOLCU DA YER ALDI

Tanıtım filminde; teknik direktör Okan Buruk oyunculardan Victor Osimhen, Leroy Sané, Barış Alper Yılmaz, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Arda Ünyay, Renato Nhaga, İlkay Gündoğan, Ismail Jakobs, Abdülkerim Bardakcı ve Wilfried Singo yer aldı.

5 yıldızın yeri değişti! İlk... Galatasaray’ın yeni sezon formaları tanıtıldı! İşte fiyatı 3

YAKLAŞIK 10 BİN TL'YE FORMA

Galatasaray'da yeni sezon formaları, 6 bin 249 TL ve 9 bin 499 TL (Parçalı forma) ile satışa sunuldu.

Galatasaray'ın 2026/27 sezonunda kullanacağı forma yazı ve rakam stili de belli oldu.

5 yıldızın yeri değişti! İlk... Galatasaray’ın yeni sezon formaları tanıtıldı! İşte fiyatı 4

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Anahtar Kelimeler:
forma galatasaray
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