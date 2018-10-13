Khabib Nurmagomedov'a tarihi teklif!

Khabib Nurmagomedov'a bir destek de ABD'den geldi. Ünlü rap şarkıcısı 50 Cent, UFC'nin yaptırımlarını yanlış olarak nitelerken Rus sporcuya bir teklifte bulundu. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan 50 Cent, Khabib ve ekibinin, McGregor'a bir şey yapmadığına dikkat çekerken "UFC'nin Khabib'e yaptıklarını doğru bulmuyorum. Bellator'da benim için dövüşürse kendisine 2 milyon Dolar nakit para ödeyeceğim" ifadelerini kullandı. MCGREGOR'A BİR ŞOK DAHA

Karma dövüş sanatları hafif sıklet unvan maçında Khabib Nurmagomedov'un ağır üstünlük kurduğu İrlandalı Conor McGregor'a 1 ay zorunlu istirahat verildi. UFC yönetimi tarafından yapılan açıklamada, McGregor'un ilgili sağlık kriterlerini henüz karşılayamadığı belirtildi. Khabib'in ağır hasarlı bıraktığı İrlandalı boksör, UFC tarafından 1 ay zorunlu istirahate ayrıldı. İrlandalı dövüşçü, 20 Ekim 2018 tarihinden sonra yapılacak maçlarda ringe çıkabilecek. McGregor'un ayrıca tam anlamıyla iyileşme sürecini atlatana kadar dövüşmesi yasaklandı.

MAYWEATHER DA TARTIŞMALARA DAHİL OLDU

Connor McGregor ile Khabib Nurmagomedov arasındaki müsabaka bitmesine rağmen tartışmalar son bulmuyor. McGregor'u yenmesinin ardından kafesten atlayıp İrlandalı'nın ekibine saldıran Khabib Nurmagomedov hakkında ünlü boksör Floyd Mayweather çarpıcı açıklamalarda bulundu. Khabib'in bu yaptığının büyük bir skandal olduğunu dile getiren ABD'li sporcu, ona büyük bir cezanın geleceğini dile getirdi. Mayweather konu ile ilgili şu açıklamaları yaptı: "McGregor ile pek uyuştuğumuz söylenemez. Herkes ondan yenilmezlik bekliyor. McGregor zor bir rakip ama onun rakibi kafesten atlayıp oradaki insanlara saldırdı. Bu çok profesyonellik dışı bir hareket. Elbette bunun cezası ağır olacak.

2006'da Zab Judah ile yaptığım dövüşte ringe girilmişti ve büyük cezalar verilmişti. Yanlış hatırlamıyorsam 7'li hanelerde cezalar... Kafesten atlayıp kalabalık arasından birileriyle dövüşmenin cezası çok ağırdır." HABIB'DEN 'SÖZLEŞMEYİ FESHEDERİM' MESAJI!

Habib Nurmagomedov, tarihi maçın ardından aleyhinde slogan atılması nedeniyle ringin dışına zıplayarak, arbede çıkmasına neden olmuştu. Olaylı müsabakadan sonra resmi Instagram hesabından UFC'ye yönelik sitem dolu açıklamalar yaptı. Nurmagomedov, gerekirse sözleşmesini tek taraflı olarak feshedebileceğini söyledi.

Habib Nurmagomedov'un açıklamaları şöyle: "Neden otobüsümüze saldırıp arkadaşlarımızı yaralayan kişileri cezalandırmıyorsunuz, neredeyse bizi öldüreceklerdi, neden kimse onların benim dinimi, ırkımı ve ailemi aşağılamasına bir şey demiyor? Her iki taraf da kavgaya karışmışken neden sadece benim takımım cezalandırılıyor? Eğer bu olayları benim başlattığımı söylerseniz ben de aslında onların başlattığı şeyi kendim bitirdim derim. Eğer ille de birini cezalandıracaksanız beni cezalandırın, arkadaşım Zubaira Tukhugov’un bu olanlarla ilgisi yok. Eğer arkadaşımın bu durumuna sesiz kalacağımı sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Sadece Conor'a vurdu diye Zubaira'nın dövüşünü iptal ettiniz, fakat bir noktayı kaçırıyorsunuz eğer videoyu incelerseniz önce Conor McGregor'un başka bir takım arkadaşıma vurduğunu görürsünüz. Şunu bilmenizi isterim ki eğer arkadaşımı bu oyunun dışına itmeye kalkarsanız yalnız onu değil beni de kaybedersiniz. Biz Ruslar kardeşlerimizi asla yarı yolda bırakmayız ve sonuna kadar bu uğurda gideriz. Yine de Tukhugov'u kovarsanız benim kontratımı da bozmayı unutmayın çünkü siz yapmazsanız kontratımı tek taraflı olarak kendim feshederim. Son bir şey daha, bana henüz vermediğiniz param da sizde kalabilir, bu parayı vermekle ilgili bayağı meşgul görünüyorsunuz, umarım boğazınıza yapışmaz. Biz burada onurumuzu koruyoruz ve bu bizim için her şeyden daha önemli. Bu uğurda sonuna kadar gideceğiz" dedi.

MUHAMMED ALİ ETKİSİ

Karma dövüş sanatları hafif sıklet unvan maçında İrlandalı Conor McGregor'u yenerek şampiyonluk kemerini koruyan Dağıstanlı Khabib Nurmagomedov, spor dünyasında son zamanların en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı. İki dövüşçünün yaşadığı tartışmalar ve ikili arasındaki geçmişe dayanan olaylar nedeniyle gerilimli bir ortamda gerçekleşen müsabaka, karma dövüş sanatlarının en büyük maçlarından biri olarak benimsendi. Karma dövüş sanatlarının ilk Müslüman şampiyonu olma unvanına sahip 30 yaşındaki Avar Türkü Nurmagomedov'un galibiyeti, karşılaşma öncesi ve sonrası yaptığı açıklamalar, Müslüman dünyasında Muhammed Ali etkisi oluşturdu. Karşılaşmanın ardından salonda çıkan olaylar, Nurmagomedov'un müsabakayı kazanması ve sonrasında "Bana terörist dediler. Conor McGregor dinime, ülkeme, babama hakaret etti. Brooklyn'e geldi ve benim otobüsüme saldırdı. Kimse, bir diğerinin dinine, ülkesine hakaret edemez" şeklindeki ifadeleri, ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı verilen en iyi cevap olarak yorumlandı.

"PENÇELERİYLE BU KEZ MCGREGOR'U YARALADI"

Daily Mail'de yer alan haberde, McGregor'un Floyd Mayweather ile yaptığı boks maçının ardından karma dövüş sanatlarına beklenen dönüşü yapamadığı belirtilerek, "McGregor'un dönüşü, seyircilerin desteği ve oluşturulan karnaval havasına rağmen Nurmagomedov nedeniyle yarıda kaldı. 9 yaşında ayıyla güreşen Nurmagomedov, pençeleriyle bu kez McGregor'u yaraladı" ifadeleri kullanıldı. New York Times'ın haberinde, Nurmagomedov'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den aldığı tebrik telefonu ön plana çıkarılarak, "Nurmagomedov galip gelerek karma dövüş sanatlarının en büyük yıldızı McGregor'un sözlü ve fiziksel saldırılarına en iyi cevabı verdi" yorumu yapıldı. Ayrıca haberde, Dağıstanlı dövüşçünün "Conor McGregor dinime, ülkeme, babama hakaret etti. Brooklyn'e geldi ve benim otobüsüme saldırdı. Kimse, bir diğerinin dinine, ülkesine hakaret edemez" ifadeleri öne çıkarıldı. L'Equipe gazetesinde "Nurmagomedov, McGregor'a karşı yüzyılın dövüşünü kazandı" ifadesiyle duyurulan haberde, karşılaşma öncesi yaşanan tartışmalar ve artan gerilim nedeniyle maçın ardından olay çıkmasının kaçınılmaz hale geldiği belirtildi.

AYIYLA GÜREŞEREK ANTRENMAN YAPTI

Eski bir sporcu olan babası sayesinde küçük yaşlarda güreşle tanışarak spora başlayan Khabib Nurmagomedov, ayrıca judo ve sambo branşlarında eğitim aldı. Dokuz yaşındayken antrenmanlarını ayıyla güreşerek yapan Nurmagomedov'un bu görüntüleri sosyal medyada gündem haline geldi. Nurmagomedov, eğitimi sırasında antrenmanlarını izlediği ve ilgi duyduğu karma dövüş sanatlarına 18 yaşından sonra başladı. Dağıstanlı Nurmagomedov, 20 yaşında karma dövüş sanatlarında profesyonel maçlara çıkmaya başlayarak bu alanda kariyerinin ilk adımlarını attı. DÖVÜŞ KAYBETMEDİ

Khabib Nurmagomedov, profesyonel kariyerinde çıktığı 27 maçı da kazanma başarısı gösterdi. Sosyal medya hesabından Galatasaray formalı fotoğraflarını paylaşan "Kartal" lakaplı Nurmagomedov, karma dövüş sanatlarındaki en uzun yenilmezlik serisini de elinde bulunduruyor. MAÇIN ARDINDAN ÇIKAN OLAYLAR

McGregor ile Nurmagomedov arasındaki mücadelenin bitmesiyle iki dövüşçü ve antrenörler arasında arbede yaşandı. Olaylara salonda bulunan güvenlik görevlileri ve Las Vegas polisi müdahale etti. Dağıstanlı dövüşçünün ekibinden üç kişi, polis tarafından gözaltına alındı. Karşılaşmayı kazandıktan sonra ringin dışına çıkarak olaylara karışan Nurmagomedov'un kemerinin geri alınması gündeme geldi.