50 Metrekare ne zaman başlayacak? 50 Metrekare Netflix dizisi konusu ve oyuncuları!

2020 yılında yayınlanacak olan ve iki sezon olarak planlanan Netflix’in orijinal yapımı Türk dizisi 50 Metrekare ile ilgili gelişmeler devam ediyor. 50 Metrekare dizisi senaristi Burak Aksak’ın Twitter hesabından yaptığı paylaşım “50 Metrekare ne zaman başlayacak?” sorularına neden oldu. Netflix de Elli Metrekare dizisi ile ilgili dizinin son set gününden fotoğraf paylaştı. 50 Metrekare dizisi; 50m2 ya da Elli Metrekare isimleriyle anılıyor. Senaryosunu Burak Aksak’ın yazdığı 50 Metrekare dizi Selçuk Aydemir tarafından yönetildi.
Senarist Burak Aksak ve Netflix Twitter hesabından yapılan paylaşımların ardından 50 Metrekare dizisi ne zaman yayınlanacak yönünde sorular sorulmaya başladı. Burak Aksak’ın senaryo tarzını seven hayranları ve sıkı Netflix takipçileri 50 Metrekare ne zaman başlayacak sorusuyla ilgili bir açıklama bekliyor. Çekimleri tamamlanan dizinin yakında ekranlara gelmesi bekleniyor. Bazı kişiler tarafından dizinin sonbaharda yayınlanabileceği konuşuluyor. Dizinin çekimleri koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmişti.
Netflix resmi internet sitesinde bulunan bilgiye göre 50 Metrekare netflix konusu; patronlarına ihanet eden bir kiralık katili konu ediyor. Kiralık katil, boş bir terzi dükkanında saklanmaya başlıyor. Çevredeki herkes kiralık katili dükkanın sahibi olan merhumun oğlu zannedince kiralık katil de bu kimliğe bürünmeye karar veriyor. Leyla ile Mecnun dizisinden Burak Aksak’ın senaryo tarzına alışkın olanlar Elli Metrekare dizisi için de benzer bir komedi anlayışını bekliyor.
50 Metrekare oyuncu kadrosu içinde Burak Aksak’ın daha önce yazdığı işlerde rol almış olan Cengiz Bozkurt bulunuyor. Elli Metrekare dizisi oyuncuları arasında Engin Öztürk ve Aybüke Pusat gibi son dönemin yükselen yıldızları yer alıyor. 50 Metrekare oyuncuları arasında aynı zamanda Kürşat Alnıaçık, Tolga Tekin, Özgür Emre Yıldırım, Hasan Yalnızoğlu, Murat Kılıç, Gaye Gürsel, Yiğit Kirazcı, Cansu Dağdelen, Tuğçe Karabacak ve Tuncay Beyazıt bulunuyor. 50 metrekare Netflix izleyicileri tarafından heyecanla bekleniyor. Elli Metrekare Netflix için yeni ve ilgi görecek bir yerli yapım olacak.
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