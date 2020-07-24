50 Metrekare ne zaman başlayacak? 50 Metrekare Netflix dizisi konusu ve oyuncuları!

2020 yılında yayınlanacak olan ve iki sezon olarak planlanan Netflix’in orijinal yapımı Türk dizisi 50 Metrekare ile ilgili gelişmeler devam ediyor. 50 Metrekare dizisi senaristi Burak Aksak’ın Twitter hesabından yaptığı paylaşım “50 Metrekare ne zaman başlayacak?” sorularına neden oldu. Netflix de Elli Metrekare dizisi ile ilgili dizinin son set gününden fotoğraf paylaştı. 50 Metrekare dizisi; 50m2 ya da Elli Metrekare isimleriyle anılıyor. Senaryosunu Burak Aksak’ın yazdığı 50 Metrekare dizi Selçuk Aydemir tarafından yönetildi.

50 Metrekare dizisi ne zaman başlıyor?

Senarist Burak Aksak ve Netflix Twitter hesabından yapılan paylaşımların ardından 50 Metrekare dizisi ne zaman yayınlanacak yönünde sorular sorulmaya başladı. Burak Aksak’ın senaryo tarzını seven hayranları ve sıkı Netflix takipçileri 50 Metrekare ne zaman başlayacak sorusuyla ilgili bir açıklama bekliyor. Çekimleri tamamlanan dizinin yakında ekranlara gelmesi bekleniyor. Bazı kişiler tarafından dizinin sonbaharda yayınlanabileceği konuşuluyor. Dizinin çekimleri koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmişti.