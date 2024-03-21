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50 milyon euro + Arda Güler! Real Madrid'den tarihe geçecek takas teklifi...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
21.03.2024 12:21
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Real Madrid'de Arda Güler gelişmesi yaşanıyor. Yavaş yavaş maçlarda oynamaya başlayan genç oyuncu için ilginç bir transfer iddiası ortaya atıldı.

50 milyon euro + Arda Güler! Real Madrid'den tarihe geçecek takas teklifi...
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Real Madrid formasını bir türlü sırtına geçiremeyen Arda Güler'in takımdan ayrılması gündeme geldi. İspanyol devinin önümüzdeki sezon kiralama konusunda karar kıldığı bilinirken Arda Güler'in yeni adresinin neresi olacağı büyük merak konusu olmuş durumdaydı...

TAKASTA KULLANILACAK

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Real Madrid, yaz transfer döneminde Arda Güler'i takasta kullanarak flaş bir hamleye imza atacak. Bayer Leverkusen'in 20 yaşındaki on numarası Florian Wirtz'i kadrosuna katmak isteyen Real Madrid cephesi elinden gelen her şeyi yapacak.

ARDA GÜLER + 50 MİLYON EURO

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Dünya futbolunun en iyi genç oyuncusu olarak gösterilen Wirtz'i kadrosuna katmak için Bayer Leverkusen'e 50 milyon euro önerecek Real Madrid'in Arda Güler'i de bir sezonluğuna Alman ekibine kiralamayı teklif edecek.

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