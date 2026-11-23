Trendyol Süper Lig'de sezona oldukça iyi bir başlangıç yapan ve 31 puanla liderliğini sürdüren Galatasaray, ara transfer dönemi için kadro planlamasına erken başladı. Stoper bölgesine takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılıların radarına giren Virgil van Dijk için dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Üst üste 5. kez şampiyonluk hedefiyle yoluna devam eden Galatasaray'ın ara transfer dönemi çalışmaları sürerken, Hollandalı savunmacı ile ilgili yeni bir iddia gündeme geldi.

MILAN VAN DIJK'IN PEŞİNDE

Serie A ekiplerinden Milan'ın, Galatasaray'ın da transfer listesinde yer aldığı belirtilen Virgil van Dijk'i kadrosuna katmak için girişimlere başladığı öne sürüldü.

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

35 yaşındaki Hollandalı stoperin mevcut sözleşmesinin sezon sonunda biteceği ve oyuncunun İtalya'da forma giymeye sıcak baktığı kaydedildi.

Kariyerinde Liverpool formasıyla 390 resmi maçta görev alan Virgil van Dijk, bu karşılaşmalarda 36 gol ve 16 asistlik skor katkısı üretti.