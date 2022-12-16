50 milyon TL'lik eve 3 milyon TL harcadı! İşte Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un villası

Yaklaşık dört ay önce İstanbul'da aileleri ve yakın dostlarının katıldığı görkemli bir törenle dünyaevine giren Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç çifti yeni yılda plansız. Muhabirlere sık sık mutluluk pozu veren çift evleriyle gündemde.

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç çifti, Özdemir'in Sarıyer'deki lüks villasında yaşamaya karar vermişti. Ancak villanın her yere uzak olmasından dolayı kararlarını değiştirip, Oğuzhan Koç'un Levent'teki 50 milyon TL değerindeki evine taşınmışlardı.

Taşınmadan önce evi dekore ettiren çiftin tadilat için tam 3 milyon TL harcadığı ortaya çıktı.

Yeni evinde mutlu bir yaşam süren Demet Özdemir ilk kez evinden çok net bir fotoğraf paylaştı.

Sanata önem veren güzel oyuncunun binlerce liranın tablonun önünde verdiği poz dikkat çekti.



