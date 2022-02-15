50 yaşında anne olan Naomi Campbell kızını ilk kez paylaştı

90'lı yıllarda podyumlarda rüzgar gibi esen Naomi Campbell, geçtiğimiz Mayıs ayında bir kız bebek dünyaya getirdiğini sevenlerine duyurmuştu. Campbell, "Güzel, küçük bir nimet beni annesi olarak seçti.

Hayatımda bu nazik ruha sahip olmaktan onur duyuyorum, şimdi seninle paylaştığım ömürlük bağı tarif edecek hiçbir söz yok meleğim. Daha büyük aşk yok" ifadelerini kullanmıştı.



KIZIYLA BİRLİKTE POZ VERDİ

İngiliz Vogue dergisine kızıyla birlikte poz veren Campbell, "Hayal edebileceğim en büyük lütuf. Şimdiye kadar yaptığım en iyi şey. Bir gün anne olacağımı her zaman biliyordum" dedi.

"O benim çocuğum" çocuğum diyen dünyaca ünlü süper model Naomi Campbell, bebeğini evlat edinmediğini açıkladı.



