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50 yaşında anne olan Naomi Campbell kızını ilk kez paylaştı

15.02.2022 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her fırsatta anne olmak istediğini dile getiren ünlü model Naomi Campbell, geçtiğimiz yıl Mayıs ayında kızını kucağına alarak büyük mutluluk yaşadı. Bir dergi için kızıyla kamera karşısına geçen Naomi Campbell, ilk kez poz verdi.

50 yaşında anne olan Naomi Campbell kızını ilk kez paylaştı

90'lı yıllarda podyumlarda rüzgar gibi esen Naomi Campbell, geçtiğimiz Mayıs ayında bir kız bebek dünyaya getirdiğini sevenlerine duyurmuştu. Campbell, "Güzel, küçük bir nimet beni annesi olarak seçti.

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Hayatımda bu nazik ruha sahip olmaktan onur duyuyorum, şimdi seninle paylaştığım ömürlük bağı tarif edecek hiçbir söz yok meleğim. Daha büyük aşk yok" ifadelerini kullanmıştı.
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KIZIYLA BİRLİKTE POZ VERDİ

İngiliz Vogue dergisine kızıyla birlikte poz veren Campbell, "Hayal edebileceğim en büyük lütuf. Şimdiye kadar yaptığım en iyi şey. Bir gün anne olacağımı her zaman biliyordum" dedi.

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"O benim çocuğum" çocuğum diyen dünyaca ünlü süper model Naomi Campbell, bebeğini evlat edinmediğini açıkladı.


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