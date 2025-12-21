MAGAZİN

Berk Atan ve Gökçe Akyıldız aşkı belgelendi! Açık açık söyledi

Gönül Dağı dizisinin başrol oyuncusu Berk Atan'ın aşk hayatı merak ediliyor. Berk Atan gönlünü rol arkadaşı Gökçe Akyıldız'a kaptırdı. İkilinin aşkı belgelenirken o açıklama ise dikkat çekti.

TRT 1'in ilgiyle izlenen dizisi Gönül Dağı'ndan yine aşk çıktı. Diziye Leyla karakteriyle dahil olan Gökçe Ayyıldız gönlünü Berk Atan'a kaptırdı. Aşk hayatıyla sık sık gündeme gelen Berk Atan yine adından söz ettirmeyi başardı.

Dizide yıllardır Taner karakteriyle başrolde yer alan Berk Atan,“Avukat Leyla” rolüyle kadroya katılan Gökçe Akyıldız’la aşk yaşamaya başladı. Havalimanında görüntülenen Berk Atan ve Gökçe Akyıldız’ın ilişkisi belgelenirken, çift aşklarının dizi setinde başladığını açıkladı.

Gökçe Akyıldız aşka dair "Böyle planlamamıştık sonra akışta..." diyerek güldü. Gazetemagazin muhabiri ise "Aileler tanıştı mı?" diye sorunca Berk Atan açık açık "Yok daha o kadar değil erken daha" dedi.

ESKİ AŞKLARI MERAK EDİLDİ

Gönül Dağı dizisiyle kariyerine devam eden Berk Atan daha önce sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu ile aşk yaşamıştı. Ondan önce ise yine rol arkadaşlarından Sude Zülal Güler ile birlikteydi.

