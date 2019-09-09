500 yıllık kuyulardaki kar suyu ile serinliyorlar

Hacılar ve İncesu ilçelerinde 500 yıl öncesine dayanan ve o yıllarda su ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılan 1200 kuyudan yaklaşık 300'ü, günümüzde yaz aylarında soğuk su elde etmek için kullanılıyor. Derinliği 5-10 metre arasında değişen kuyular, kış aylarında tonlarca karla dolduruluyor. Kar basıldıktan sonra ağzı kapatılan kuyular, yaz başından itibaren açılıyor. Yaz boyunca bir nevi buzdolabı gibi kullanılan kuyulardaki karın kısmen erimesiyle elde edilen su kovalarla çekilip içiliyor. Kovalarla çıkarılan kar ise tabak ve kaselerde üzerine yoğurt, pekmez, ceviz, fındık dökülerek yeniyor.

İNCESU'DA 75 KUYU AKTİF

İncesu'ya 15 kilometre uzaklıktaki Armutlu bölgesinde yaklaşık 75 kar kuyusu, aktif şekilde kullanıyor. İlçe sakinlerinden Muzaffer Uluk (61), kuyuların kışın bölgedeki temiz karlar ile doldurulduğunu söyleyerek, "Bu karlar yaz geldiğinde erir ve bu kar sularını içme suyu ve kullanma suyu olarak kullanırız. Bölgemizde kar kuyusu sayısı çok fazla. Selçuklu döneminde susuzluk nedeniyle Erciyes'e en yakın bölge olan Armutlu'ya yapılan kar kuyuları 500 yıllık geçmişe sahip. Karı, kışın Erciyes Dağı çevresinden alarak traktörlere yüklüyor, kar kuyularına basıyoruz" dedi.