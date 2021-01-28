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50m2 dizisi yayınlandı, sosyal medyayı salladı! Netflix 50m2 konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekildi?

28.01.2021 09:49 | Son Güncelleme:
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50m2 dizisi yayınlandı, sosyal medyayı salladı! Netflix 50m2 konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekildi?

Netflix’in bir süredir merakla beklenen orijinal yerli yapımı 50m2 nihayet izleyici ile buluştu. Burak Aksak’ın kaleminden çıkan ve kadrosunda birbirinden değerli oyuncuların yer aldığı dizi, sosyal medyanın da gündemine oturdu. Peki, Netflix 50m2 konusu nedir? 50 m2 nerede çekildi? 50m2 dizisi oyuncuları kimler? İşte tüm merak edilenler…

Burak Aksak’ın senaryosunu yazdığı, yönetmen koltuğunda ise Selçuk Aydemir’in oturduğu ve oyuncu kadrosunun belli olmasıyla beraber seyircilerin büyük bir merakla beklediği 50m2 dizisi nihayet Netflix’te yayınlandı. Dizi, yayınlanmasıyla beraber sosyal medyanın gündemine yerleşti. Başrolde yer alan Engin Öztürk’ün dizideki halleri sosyal medya kullanıcıların dilinden düşmezken yine başrol oyuncularından olan Aybüke Pusat da güzelliği ile çok konuşuldu. Öte yandan son yıllarda çokça yapımda görmeye alışkın olduğumuz Cengiz Bozkurt da performansıyla yine takdir topladı. Yine 50 m2 dizisi ile ilgili tüm merak edilenler...

netflix 50m2 dizisi

50M2 KONUSU NEDİR?

50 m2 dizisi, hayatı için kaçarken kendini bulmaya çalışan Gölge’nin hikayesini ele alıyor. Gölge, uzun zamandır kayıp olan babası gibi davranan Servet’in kendisine ihanet etmesinden sonra yabancı bir mahalleye gider ve 50 metrekarelik bir terzi dükkanında yaşamaya başlar. Bir süre orada saklanan Gölge, mahalleli tarafından da ölen terzi dükkanı sahibinin oğlu zannedilir. Gölge, bu mahallede yaşamaya başlar ve gerçek kimliğine dair sırları keşfederken çevresine hem yardım eder hem de artık bambaşka birine dönüşür.

netflix 50 m2 dizisi

50M2 OYUNCULARI

50 m2 dizisi oyuncuları arasında birbirinden değerli isimler yer alıyor. Engin Öztürk Gölge ve Adem karakterleriyle izleyicinin karşısına çıkıyor. Son dönemde rol aldığı yapımlarla şöhreti çok daha fazla artan Aybüke Pusat ise Dilara karakterini canlandırıyor. Servet karakterine ise Kürşat Alnıaçık hayat veriyor. 50m2 dizisinin en ikonik karakterlerinden bir tanesi olan Muhtar karakterini ise başarılı oyuncu Cengiz Bozkurt canlandırıyor. 50m2 oyuncu kadrosu içinde Tolga Tekin (Mesut), Özgür Emre Yıldırım (Civan), Hasan Yalnızoğlu (Leke), Murat Kılıç (imam), Gaye Gürsel (psikiyatrist), Yiğit Kirazcı (Yakup), Tuğçe Karabacak (avukat), Cansu Dağdelen (Aysel) ve Tuncay Beyazıt yer alıyor.

50M2 NEREDE ÇEKİLDİ?

Bolca mahalle görüntülerinin yer aldığı dizinin nerede çekildiği de izleyiciler tarafından araştırılıyor. Küçük ve samimi bir mahalle ortamının ekranlara yansıdığı dizinin çekimleri İstanbul’da yapıldı. Dizinin çok sayıda sahnesinin çekimi Avrupa Yakası’ndaki Fatih ve Beyoğlu ilçelerinin eski mahallelerinde gerçekleşti.

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