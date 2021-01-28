50m2 dizisi yayınlandı, sosyal medyayı salladı! Netflix 50m2 konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekildi?

Burak Aksak’ın senaryosunu yazdığı, yönetmen koltuğunda ise Selçuk Aydemir’in oturduğu ve oyuncu kadrosunun belli olmasıyla beraber seyircilerin büyük bir merakla beklediği 50m2 dizisi nihayet Netflix’te yayınlandı. Dizi, yayınlanmasıyla beraber sosyal medyanın gündemine yerleşti. Başrolde yer alan Engin Öztürk’ün dizideki halleri sosyal medya kullanıcıların dilinden düşmezken yine başrol oyuncularından olan Aybüke Pusat da güzelliği ile çok konuşuldu. Öte yandan son yıllarda çokça yapımda görmeye alışkın olduğumuz Cengiz Bozkurt da performansıyla yine takdir topladı. Yine 50 m2 dizisi ile ilgili tüm merak edilenler...

50M2 KONUSU NEDİR?

50 m2 dizisi, hayatı için kaçarken kendini bulmaya çalışan Gölge’nin hikayesini ele alıyor. Gölge, uzun zamandır kayıp olan babası gibi davranan Servet’in kendisine ihanet etmesinden sonra yabancı bir mahalleye gider ve 50 metrekarelik bir terzi dükkanında yaşamaya başlar. Bir süre orada saklanan Gölge, mahalleli tarafından da ölen terzi dükkanı sahibinin oğlu zannedilir. Gölge, bu mahallede yaşamaya başlar ve gerçek kimliğine dair sırları keşfederken çevresine hem yardım eder hem de artık bambaşka birine dönüşür.