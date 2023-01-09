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51 milyon euro! Galatasaray bir dönem peşinden koşmuştu! Fatih Terim'in ısrarla istediği Giannelli Imbula, 1. Lig'e gitti...

09.01.2023 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya gelen Galatasaray, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Sarı - kırmızılıların 2018 yılında peşinde olduğu ve neredeyse imza attıracağı Giannelli Imbula, Spor Toto 1. Lig takımlarından Tuzlaspor'un yolunu tuttu. Tuzlaspor, bugüne kadar bonservisine 51 milyon euro ödenmiş olan olan Imbula ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. İşte detaylar...

51 milyon euro! Galatasaray bir dönem peşinden koşmuştu! Fatih Terim'in ısrarla istediği Giannelli Imbula, 1. Lig'e gitti...

Spor Toto 1. Lig’de mücadele eden Tuzlaspor, takımın başına Özcan Bizati’nin getirilmesinin ardından transfer çalışmalarına hız verdi. İstanbul ekibi, iki oyuncuyu renklerine bağladı. Mavi-beyazlılar, Ozan Papaker ile kiralık olarak, Giannelli Imbula ile de 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

OZAN PAPAKER'İN PERFORMANSI

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Tuzlaspor’un, Boluspor’dan satın alma opsiyonu ile kiraladığı 26 yaşındaki santrfor Ozan Papaker, bu sezon 11 maça çıktı. Papaker, bu müsabakalarda 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

IMBULA'NIN KARİYERİ: 51 MİLYON EURO

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Son olarak Portekiz Ligi'nde Portimonense SC forması giyen Imbula, 14 maçta forma giyerken gol veya asist katkısı sağlayamadı. Ön libero ve merkez orta sahada görev yapabilen 30 yaşındaki oyuncuya, geçmiş dönemdeki transferlerinde bonservis bedeli olarak toplam 51 milyon euro ödendi.

Kariyerinin başlarında Guingamp'tan Marsilya'ya 3 milyon Euro'ya transfer olan Imbula, 2015'te 20 milyon Euro bonservis bedeliyle Porto'ya imza atmıştı. portekiz'den sonraki durağı 16 milyon Euro'ya Stoke City olmuştu.

GALATASARAY BİR DÖNEM PEŞİNDEYDİ

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Tuzlaspor'un yeni transferi Giannelli Imbula, 2018 yılında Galatasaray'ın gündemine gelmişti. Menajeri Türkiye'ye kadar gelen ve görüşmelerini burada sürdüren Imbula, dönemin teknik direktörü Fatih Terim'in özel olarak istediği isimler arasında yer alıyordu.

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