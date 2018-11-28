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52 kilo veren Yeşim Ceren Bozoğlu: Babam beni tanımadı

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.11.2018 13:35 | Son Güncelleme

Oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu kilo vermek için tüp mide ameliyatı olmuştu. Kısa sürede fazlalıklarından kurtulan ünlü oyuncu zayıflama sürecini 2.Sayfa programına anlattı.

52 kilo veren Yeşim Ceren Bozoğlu: Babam beni tanımadı

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programı oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu ile özel röportaj yaptı. Verdiği kilolarla dikkat çeken Bozoğlu, ‘Kilo verdikten sonra babam beni tanımadı’ itirafında bulundu.

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İşte Ceren Bozoğlu’nun açıklamalarından satır başları:

Zayıfladıktan sonra havaalanına annem ile babamı almaya gittim. Annem babam beni tanımadı. Babam birkaç kez yanımdan geçti ’Baba ben buradayım’ dedim. Öyle tanıdılar.

Ben şu an kendimi 23 yaşımda hissediyorum, ama bunu sadece kilo ile bağlamıyorum. Hayatımı daha iyi yönettiğimi düşünüyorum. Kendimi daha pozitif, daha dişi hissediyorum. 110 kilodan 58 kiloya düştüm, toplamda 52 kilo verdim.

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Kalbiniz güzelse kilo hiç önemli değil. Ben yapı olarak utangaç bir insanım oyucu olmamın sebebi de o utangaçlığımı üzerimden atmak içindi.


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