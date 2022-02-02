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52 yaşındaki Jennifer Lopez kusursuz fiziğiyle akılları baştan aldı

02.02.2022 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram hikayelerinde paylaştığı seksi fotoğraflarla dikkat çeken Jennifer Lopez', sosyal medyanın gündemine oturdu. 52 yaşındaki JLO, kusursuz fiziğiyle görenleri hayran bıraktı.

52 yaşındaki Jennifer Lopez kusursuz fiziğiyle akılları baştan aldı

New York Times röportajının kamera arkası görüntülerini Instagram hesabından paylaşan Jennifer Lopez, sosyal medyanın gündemine oturdu.

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52 yaşında iki çocuk annesi Jennifer Lopez'in kusursuz vücuduyla kendisine hayran bıraktı.

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Siyah braletinin altına, ince ip askılı kalçasını açıkta bıran bir etek giyen Lopez, kombinini siyah deri, kısa bir blazer ceketle tamamladı.

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Siyah eteğinin arkasındaki metal detayı ise herkesi büyüledi. Lopez,saçları ise ortadan ayrılmış, ensesinde topuz yapılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Jennifer Lopez
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