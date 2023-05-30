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525 milyon avroluk final maçı! İşte son veriler...

30.05.2023 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Ligi finalinde yarın karşılaşacak İspanya'nın Sevilla ile İtalya'nın Roma takımlarının toplam futbolcu değeri 525 milyon avro olarak dikkati çekiyor.

525 milyon avroluk final maçı! İşte son veriler...

Alman internet sitesi Transfermarkt'ın güncel verilerine göre Roma'nın tahmini piyasa değeri 316,3 milyon, Sevilla'nın ise 209 milyon avro oldu.

İngiliz Tammy Abraham 45 milyon avro ile Roma'nın, Faslı Youssef En-Nesyri 15 milyon avro ile Sevilla'nın en pahalı futbolcuları olarak ön plana çıkıyor.

- Roma'da futbolcuların tahmini piyasa değerleri şöyle:

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Futbolcu Değeri (avro)
Tammy Abraham 45 milyon
Lorenzo Pellegrini 35 milyon
Paulo Dybala 30 milyon
Roger Ibanez 30 milyon
Bryan Cristante 20 milyon
Gianluca Mancini 18 milyon
Leonardo Spinazzola 15 milyon
Nicola Zalewski
15 milyon
Georginio Wijnaldum 12 milyon
Diego Llorente 12 milyon
Mady Camara 11 milyon
Zeki Çelik 10 milyon
Andrea Belotti 9 milyon
Rick Karsdorp 9 milyon
Marash Kumbulla 9 milyon
Chris Smalling 8 milyon
Rui Patricio 5 milyon
Stephan El Shaarawy 5 milyon
Nemanja Matic 4 milyon
Ola Solbakken
3,5 milyon
Edoardo Bove 3 milyon
Cristian Volpato 3 milyon
Ebrima Darboe 2 milyon
Mile Svilar
1,8 milyon
Benjamin Tahirovic 1 milyon

Toplam 316,3 milyon

- Sevilla'da futbolcuların tahmini piyasa değerleri şöyle:

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Futbolcu Değeri (avro)
Youssef En-Nesyri
15 milyon
Marcos Acuna 12 milyon
Lucas Ocampos 12 milyon
Bono 12 milyon
Alex Telles 12 milyon
Joan Jordan 12 milyon
Gonzalo Montiel 12 milyon
Bryan Gil 12 milyon
Erik Lamela 10 milyon
Jesus Corona 10 milyon
Rafa Mir 10 milyon
Marcao 10 milyon
Pape Gueye 10 milyon
Loic Bade 10 milyon
Oliver Torres 9 milyon
Tanguy Nianzou 9 milyon
Suso 7 milyon
Ivan Rakitic 4 milyon
Nemanja Gudelj
4 milyon
Marko Dmitrovic 4 milyon
Karim Rekik 4 milyon
Jesus Navas 3 milyon
Alejandro Gomez 3 milyon
Fernando 3 milyon

Toplam 209 milyon

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