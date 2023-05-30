525 milyon avroluk final maçı! İşte son veriler...

Alman internet sitesi Transfermarkt'ın güncel verilerine göre Roma'nın tahmini piyasa değeri 316,3 milyon, Sevilla'nın ise 209 milyon avro oldu.

İngiliz Tammy Abraham 45 milyon avro ile Roma'nın, Faslı Youssef En-Nesyri 15 milyon avro ile Sevilla'nın en pahalı futbolcuları olarak ön plana çıkıyor.

- Roma'da futbolcuların tahmini piyasa değerleri şöyle:

Futbolcu Değeri (avro)

Tammy Abraham 45 milyon

Lorenzo Pellegrini 35 milyon

Paulo Dybala 30 milyon

Roger Ibanez 30 milyon

Bryan Cristante 20 milyon

Gianluca Mancini 18 milyon

Leonardo Spinazzola 15 milyon

Nicola Zalewski

15 milyon

Georginio Wijnaldum 12 milyon

Diego Llorente 12 milyon

Mady Camara 11 milyon

Zeki Çelik 10 milyon

Andrea Belotti 9 milyon

Rick Karsdorp 9 milyon

Marash Kumbulla 9 milyon

Chris Smalling 8 milyon

Rui Patricio 5 milyon

Stephan El Shaarawy 5 milyon

Nemanja Matic 4 milyon

Ola Solbakken

3,5 milyon

Edoardo Bove 3 milyon

Cristian Volpato 3 milyon

Ebrima Darboe 2 milyon

Mile Svilar

1,8 milyon

Benjamin Tahirovic 1 milyon

Toplam 316,3 milyon

- Sevilla'da futbolcuların tahmini piyasa değerleri şöyle:

Futbolcu Değeri (avro)

Youssef En-Nesyri

15 milyon

Marcos Acuna 12 milyon

Lucas Ocampos 12 milyon

Bono 12 milyon

Alex Telles 12 milyon

Joan Jordan 12 milyon

Gonzalo Montiel 12 milyon

Bryan Gil 12 milyon

Erik Lamela 10 milyon

Jesus Corona 10 milyon

Rafa Mir 10 milyon

Marcao 10 milyon

Pape Gueye 10 milyon

Loic Bade 10 milyon

Oliver Torres 9 milyon

Tanguy Nianzou 9 milyon

Suso 7 milyon

Ivan Rakitic 4 milyon

Nemanja Gudelj

4 milyon

Marko Dmitrovic 4 milyon

Karim Rekik 4 milyon

Jesus Navas 3 milyon

Alejandro Gomez 3 milyon

Fernando 3 milyon

Toplam 209 milyon

