53 bin nüfuslu kasaba Avrupa'yı titretiyor! Milyarlık devleri ipe dizen Bodo/Glimt'i sadece Galatasaray durdurabildi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde futbolun sadece dev bütçelerle değil, sistem, sabır ve inanmışlıkla oynandığını tüm dünyaya kanıtlayan Bodo/Glimt, akılalmaz sürprizlerine bir yenisini daha ekledi.

Norveç temsilcisi, Son 16 Turu ilk maçında favori gösterilmediği eşleşmede Sporting Lizbon'u 3-0 mağlup ederek rövanş öncesi tur biletini büyük ölçüde cebine koydu. 17-18 Mart tarihlerinde oynanacak rövanş maçları öncesi tüm Avrupa, bu inanılmaz Kuzey mucizesini konuşuyor.

KİMLERİ DEVİRMEDİLER Kİ! İŞTE O ÇILGIN FİKSTÜR

Teknik direktör Kjetil Knutsen yönetiminde Avrupa devlerine sahayı dar eden Bodo/Glimt'in bu sezon Devler Ligi'nde aldığı sonuçlar kelimenin tam anlamıyla dudak uçuklatıyor. İşte o çılgın tablo:

Grup aşamasında Pep Guardiola'nın dünya devi Manchester City'sini 3-1 mağlup ettiler.

Son hafta deplasmanda Atletico Madrid'i 2-1 devirerek büyük bir şoka imza attılar ve ilk 24 takım arasına girerek üst tura yükseldiler.

Turnuva boyunca Borussia Dortmund ve Tottenham gibi devlerle de başa baş oynayıp berabere kalmayı başardılar.

GEÇEN SEZON AVRUPA LİGİ'NDE FİNALİN KAPISINDAN DÖNDÜLER

Bu başarı aslında bir gecede gelmedi. Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi vizesi alamayan Norveç ekibi, UEFA Avrupa Ligi'nde fırtına gibi esmişti. Çeyrek finalde İtalyan devi Lazio'yu kupa dışına iten Bodo/Glimt, yarı finalde Tottenham'a elenerek Avrupa Ligi finalinin kapısından dönmüştü.

BİR TEK GALATASARAY DURDURABİLDİ!

Avrupa'nın milyarlık devlerini dize getiren bu tehlikeli kasaba takımına bu sezon en net "dur" diyen ekip ise temsilcimiz Galatasaray oldu. Ekim ayında RAMS Park'ta oynanan ve büyük bir mücadeleye sahne olan karşılaşmada Sarı-Kırmızılı temsilcimiz, Bodo/Glimt'i 3-1 mağlup ederek kalitesini tüm Avrupa'ya göstermişti.

MUCİZENİN MİMARI: KJETIL KNUTSEN

Sahadaki bu kusursuz makinenin arkasındaki beyin ise 57 yaşındaki teknik direktör Kjetil Knutsen. 2018 yılından bu yana takımın başında olan ve bu süreçte kulübe tam 4 lig şampiyonluğu kazandıran deneyimli çalıştırıcı, dünya devlerinin transfer listesine çoktan girmiş durumda.