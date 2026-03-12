SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Şampiyonlar Ligi

53 bin nüfuslu kasaba Avrupa'yı titretiyor! Milyarlık devleri ipe dizen Bodo/Glimt'i sadece Galatasaray durdurabildi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mantık sınırlarını zorlayan bir peri masalı yaşanıyor! Norveç'in 53 bin nüfuslu küçük kasaba takımı Bodo/Glimt, Son 16 Turu ilk maçında sahasında ağırladığı Portekiz devi Sporting Lizbon'u 3-0 gibi net bir skorla sahadan silerek çeyrek final kapısını ardına kadar araladı. Manchester City ve Atletico Madrid gibi devleri devirip buralara gelen, geçen sezon Avrupa Ligi'nde yarı final oynayan Kjetil Knutsen'in öğrencileri, Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazmaya devam ediyor!

53 bin nüfuslu kasaba Avrupa'yı titretiyor! Milyarlık devleri ipe dizen Bodo/Glimt'i sadece Galatasaray durdurabildi
Emre Şen

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde futbolun sadece dev bütçelerle değil, sistem, sabır ve inanmışlıkla oynandığını tüm dünyaya kanıtlayan Bodo/Glimt, akılalmaz sürprizlerine bir yenisini daha ekledi.

Norveç temsilcisi, Son 16 Turu ilk maçında favori gösterilmediği eşleşmede Sporting Lizbon'u 3-0 mağlup ederek rövanş öncesi tur biletini büyük ölçüde cebine koydu. 17-18 Mart tarihlerinde oynanacak rövanş maçları öncesi tüm Avrupa, bu inanılmaz Kuzey mucizesini konuşuyor.

KİMLERİ DEVİRMEDİLER Kİ! İŞTE O ÇILGIN FİKSTÜR

53 bin nüfuslu kasaba Avrupa yı titretiyor! Milyarlık devleri ipe dizen Bodo/Glimt i sadece Galatasaray durdurabildi 1

Teknik direktör Kjetil Knutsen yönetiminde Avrupa devlerine sahayı dar eden Bodo/Glimt'in bu sezon Devler Ligi'nde aldığı sonuçlar kelimenin tam anlamıyla dudak uçuklatıyor. İşte o çılgın tablo:

Grup aşamasında Pep Guardiola'nın dünya devi Manchester City'sini 3-1 mağlup ettiler.

Son hafta deplasmanda Atletico Madrid'i 2-1 devirerek büyük bir şoka imza attılar ve ilk 24 takım arasına girerek üst tura yükseldiler.

Turnuva boyunca Borussia Dortmund ve Tottenham gibi devlerle de başa baş oynayıp berabere kalmayı başardılar.

GEÇEN SEZON AVRUPA LİGİ'NDE FİNALİN KAPISINDAN DÖNDÜLER

53 bin nüfuslu kasaba Avrupa yı titretiyor! Milyarlık devleri ipe dizen Bodo/Glimt i sadece Galatasaray durdurabildi 2

Bu başarı aslında bir gecede gelmedi. Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi vizesi alamayan Norveç ekibi, UEFA Avrupa Ligi'nde fırtına gibi esmişti. Çeyrek finalde İtalyan devi Lazio'yu kupa dışına iten Bodo/Glimt, yarı finalde Tottenham'a elenerek Avrupa Ligi finalinin kapısından dönmüştü.

BİR TEK GALATASARAY DURDURABİLDİ!

53 bin nüfuslu kasaba Avrupa yı titretiyor! Milyarlık devleri ipe dizen Bodo/Glimt i sadece Galatasaray durdurabildi 3

Avrupa'nın milyarlık devlerini dize getiren bu tehlikeli kasaba takımına bu sezon en net "dur" diyen ekip ise temsilcimiz Galatasaray oldu. Ekim ayında RAMS Park'ta oynanan ve büyük bir mücadeleye sahne olan karşılaşmada Sarı-Kırmızılı temsilcimiz, Bodo/Glimt'i 3-1 mağlup ederek kalitesini tüm Avrupa'ya göstermişti.

MUCİZENİN MİMARI: KJETIL KNUTSEN

53 bin nüfuslu kasaba Avrupa yı titretiyor! Milyarlık devleri ipe dizen Bodo/Glimt i sadece Galatasaray durdurabildi 4

Sahadaki bu kusursuz makinenin arkasındaki beyin ise 57 yaşındaki teknik direktör Kjetil Knutsen. 2018 yılından bu yana takımın başında olan ve bu süreçte kulübe tam 4 lig şampiyonluğu kazandıran deneyimli çalıştırıcı, dünya devlerinin transfer listesine çoktan girmiş durumda.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
SON DAKİKA | Galatasaray'a İtalya'dan dev müjde! Inter, Hakan Çalhanoğlu'nun biletini kesti, işte istenen bonservis bedeli...SON DAKİKA | Galatasaray'a İtalya'dan dev müjde! Inter, Hakan Çalhanoğlu'nun biletini kesti, işte istenen bonservis bedeli...
Devler Ligi'nde Serdar Dursun rüzgarı! Vinicius Junior onun stilini denedi, eline yüzüne bulaştırdı...Devler Ligi'nde Serdar Dursun rüzgarı! Vinicius Junior onun stilini denedi, eline yüzüne bulaştırdı...

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
galatasaray şampiyonlar ligi Bodo/Glimt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CANLI |Saldırı sonrası halka 'klimaları açmayın' çağrısı

CANLI |Saldırı sonrası halka 'klimaları açmayın' çağrısı

Pezeşkiyan duyurdu! İşte İran'ın savaşı bitirmek için 3 şartı

Pezeşkiyan duyurdu! İşte İran'ın savaşı bitirmek için 3 şartı

Sadettin Saran canlı yayında Galatasaraylı yıldızı topa tuttu!

Sadettin Saran canlı yayında Galatasaraylı yıldızı topa tuttu!

Dilan Polat ve Engin Polat'ın meşhur Ferrari'si satışa çıktı! İlan yayıldı

Dilan Polat ve Engin Polat'ın meşhur Ferrari'si satışa çıktı! İlan yayıldı

Milli parklarda yeni dönem!

Milli parklarda yeni dönem!

Dubai'deki kriz Türkiye için fırsat mı? Canlı yayında BYD ve Chery'ye tepki: "Paraları kazandılar ortada fabrika yok”

Dubai'deki kriz Türkiye için fırsat mı? Canlı yayında BYD ve Chery'ye tepki: "Paraları kazandılar ortada fabrika yok”

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.