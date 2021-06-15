54 yaşındaki Salma Hayek, kendi rutinini icat etti: Sadece 5 dakika

Salma Hayek, bu yıl hayranlarının karşısına Eternals ve The Hitman's Wife's Bodyguard filmleri ile çıkacak. 54 yaşındaki yıldız hayranlarını şaşırtacak açıklamalar yaptı.

Geçen yıl paylaştığı bikinili fotoğraflarla hayranlarını şaşırtan 54 yaşındaki oyuncu görünüşe göre fit kalabilmek için basit reçeteler uyguluyor.

Mirror'ın haberine göre Salma Hayek yaptığı egzersizlere dair şu ifadeleri kullandı:

Yogayı seviyorum ve 5 dakikalık, tüm vücudumu çalıştıran bir egzersiz rutini icat ettim. Ertesi gün ağrı oluyor ama yaparken bunu hissetmiyorsunuz.

SALMA HAYEK: YAŞLANDIKÇA DAHA DA ZORLAŞIR

Bir çocuk annesi Hayek her ne kadar orta yaşlı olmayı sevdiğini söylese de yaşlandıkça kendisini zorlamanın güçleştiğini belirtiyor.

Yaşımı seviyorum. 54 yaşında olmayı seviyorum. Bu bir başarı. 30'uma bastığımda bundan nefret etmiştim. Bir kriz yaşamıştım. Fakat 50'li yaşlarıma bayılıyorum. Her şeye sahipmişim gibi hissediyorum. Gerçekten memnunum ve huzurlu hissediyorum ama gelişme konusunda her zaman takıntılı olacağım. 'Tamam, şimdi bunu başardın, nasıl daha iyi olmaya ve hayatında farklı yönlerde gelişmeye devam edebilirsin?' diye düşünüyorum.