54 yaşındaki Salma Hayek, kendi rutinini icat etti: Sadece 5 dakika

Salma Hayek, bu yıl hayranlarının karşısına Eternals ve The Hitman's Wife's Bodyguard filmleri ile çıkacak. 54 yaşındaki yıldız hayranlarını şaşırtacak açıklamalar yaptı.
Geçen yıl paylaştığı bikinili fotoğraflarla hayranlarını şaşırtan 54 yaşındaki oyuncu görünüşe göre fit kalabilmek için basit reçeteler uyguluyor.
Mirror'ın haberine göre Salma Hayek yaptığı egzersizlere dair şu ifadeleri kullandı:
Yogayı seviyorum ve 5 dakikalık, tüm vücudumu çalıştıran bir egzersiz rutini icat ettim. Ertesi gün ağrı oluyor ama yaparken bunu hissetmiyorsunuz.
Bir çocuk annesi Hayek her ne kadar orta yaşlı olmayı sevdiğini söylese de yaşlandıkça kendisini zorlamanın güçleştiğini belirtiyor.
Yaşımı seviyorum. 54 yaşında olmayı seviyorum. Bu bir başarı. 30'uma bastığımda bundan nefret etmiştim. Bir kriz yaşamıştım. Fakat 50'li yaşlarıma bayılıyorum. Her şeye sahipmişim gibi hissediyorum. Gerçekten memnunum ve huzurlu hissediyorum ama gelişme konusunda her zaman takıntılı olacağım. 'Tamam, şimdi bunu başardın, nasıl daha iyi olmaya ve hayatında farklı yönlerde gelişmeye devam edebilirsin?' diye düşünüyorum.
Yorulduğunuz için yaşlandıkça bu daha da zorlaşır. Ancak asıl durduğunuzda yaşlanmaya başlayacağınızı düşünüyorum.
2017'de vizyona giren Belalı Tanık (The Hitman's Bodyguard) filminin devamı niteliğindeki The Hitman's Wife's Bodyguard filminde yer alan Meksikalı aktris zorlu sahnelerin hepsinin altından kendisinin kalktığını ve bunun epey eğlenceli olduğunu ifade etti.
Dövüş sahnelerine bayılıyorum. Bu filmde en sevdiğim şey birkaç adamla tek başıma dövüştüğüm rutindi. Çok eğlenceliydi.
Ünlü oyuncu kısa süre önce sosyal medya hesabında paylaştığı, Britney Spears'ın şarkısında dans ederken görüldüğü videoda formunun gayet yerinde olduğunu kanıtlamıştı.
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