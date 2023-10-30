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55 kilo veren Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü son haliyle şaşırttı! Değişimi ağızları açık bıraktı

30.10.2023 14:12 | Son Güncelleme:
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Kurtlar Vadisi dizisinin oyuncularının son halleri sık sık gündem oluyor. Oyuncuları arasında Necati Şaşmaz, Oktay Kaynarca, Selçuk Yöntem gibi isimlerin yer aldığı Kurtlar Vadisi’nde Güllü lakaplı Erhan karakterine Erhan Ufak hayat veriyordu. 55 kilo veren ünlü ismin son hali ağızları açık bıraktı.

55 kilo veren Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü son haliyle şaşırttı! Değişimi ağızları açık bıraktı

Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisi unutulmaz yapımlar arasında yer alıyor. Necati Şaşmaz’ın Polat’a, Oktay Kaynarca’nın Çakır’a hayat verdiği dizide Erhan karakterini Erhan Ufak canlandırıyordu.

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Şimdilerde 45 yaşında olan ünlü isim 2003 yılında yayın hayatına başlayan Kurtlar Vadisi ile televizyon dünyasına merhaba dedi.

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Elazığlı olan Erhan Ufak Kurtlar Vadisi Terör, Kurtlar Vadisi Pusu da da rol aldı.

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Fazla kilolarından kurtulmak için 2017 yılında tüp mide ameliyatı geçiren Güllü Erhan 55 kilo verdi.

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Ünlü ismin son halini görenler "Her şeyi değişmiş, bir bakışları değişmemiş", "Karizma", "Asla tanıyamadım" yorumlarında bulundu.

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