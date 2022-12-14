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56 yaşındaki Salma Hayek dekoltesiyle nefes kesti

14.12.2022 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollywood'un hiç yaş almayan ünlülerinden Salma Hayek, yine güzelliğiyle kendine hayran bıraktı.

56 yaşındaki Salma Hayek dekoltesiyle nefes kesti

Dünyaca ünlü oyuncu Salma Hayek, önceki akşam bir etkinlikte boy gösterdi. Hayek, katıldığı davete güzelliğiyle damgasını vurdu.

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İş insanı François Henri Pinault ile evliliğinden Valentina Paloma adında bir kızı olan Hayek, 56 yaşında kapak pozu verdiği derginin 10'uncu yıl kutlamalarında da mor halıda kelimenin tam anlamıyla fırtına gibi esti.
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Salma Hayek, New York'ta gerçekleşen o gece için üst kısmı transparan siyah bir elbise giydi. Abartı takı takmayan Hayek, saçlarını da sımsıkı topuz yaptı. Mor halıda uzun uzun poz veren Salma Hayek, geceden kareleri de sosyal medya hesabından yayınladı.


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