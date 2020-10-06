57. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Koku" filminin söyleşisi yapıldı

Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında gösterimi gerçekleştirilen "Koku" adlı yarışma filminin söyleşisi yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen festivalde dün gösterimi yapılan filmin yönetmeni Barış Gördağ, Yasin Çetin ile oyunculardan Nergis Öztürk ve sanat yönetmeni Kaan Çalışkan, izleyicilerin sorularını yanıtladı.

Yönetmen Çetin, filmin çekimleri için 2,5 yıldır hazırlık yaptıklarını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde hazırlıkları tamamladıklarını söyledi.

Kokunun insan hayatında önemli bir yere sahip olduğunu anlatan Çetin, "Filmdeki nergisler için uzun bir çalışma yaptık. Malatya, Diyarbakır, Hakkari ve birçok bölgeyi araştırdık, sonunda Van'da istediğimizi bulduk. Film çekimlerinin yapıldığı yere bir tır dolusu nergis getirdik. Yani filmin her aşaması çok zorlu ve yorucu oldu." dedi.

Çetin, filmin salgın sürecine denk gelmesi nedeniyle Zoom programı üzerinden hazırlık yaptıklarını, bunun çekimler sırasına büyük katkı sağladığını dile getirdi.

Yönetmen Gördağ ise filmin çok zorlu bir süreçten geçtiğini, koronavirüs kısıtlamalarının kalkmasıyla çekimlere başlayıp çalışmayı bitirdiklerini kaydetti.