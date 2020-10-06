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  4. 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Koku" filminin söyleşisi yapıldı

57. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Koku" filminin söyleşisi yapıldı

ANTALYA HABERLERİ  | 06.10.2020 13:49 | Son Güncelleme

Yönetmen Yasin Çetin: - "Film çekimlerinin yapıldığı yere bir tır dolusu nergis getirdik. Yani filmin her aşaması çok zorlu ve yorucu oldu" - Oyuncu Nergis Öztürk: - "Film çok duygu yüklüydü ve çekimler bittikten sonra setteki herkes bir kenara çekilip ağladı. İyi ki böyle bir filmde oynadım"

  1. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında gösterimi gerçekleştirilen "Koku" adlı yarışma filminin söyleşisi yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen festivalde dün gösterimi yapılan filmin yönetmeni Barış Gördağ, Yasin Çetin ile oyunculardan Nergis Öztürk ve sanat yönetmeni Kaan Çalışkan, izleyicilerin sorularını yanıtladı.

Yönetmen Çetin, filmin çekimleri için 2,5 yıldır hazırlık yaptıklarını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde hazırlıkları tamamladıklarını söyledi.

Kokunun insan hayatında önemli bir yere sahip olduğunu anlatan Çetin, "Filmdeki nergisler için uzun bir çalışma yaptık. Malatya, Diyarbakır, Hakkari ve birçok bölgeyi araştırdık, sonunda Van'da istediğimizi bulduk. Film çekimlerinin yapıldığı yere bir tır dolusu nergis getirdik. Yani filmin her aşaması çok zorlu ve yorucu oldu." dedi.

Çetin, filmin salgın sürecine denk gelmesi nedeniyle Zoom programı üzerinden hazırlık yaptıklarını, bunun çekimler sırasına büyük katkı sağladığını dile getirdi.

Yönetmen Gördağ ise filmin çok zorlu bir süreçten geçtiğini, koronavirüs kısıtlamalarının kalkmasıyla çekimlere başlayıp çalışmayı bitirdiklerini kaydetti.

Oyuncu Nergis Öztürk de uzun süredir bir projede yer almadığını, "Koku" filmiyle yeniden sahnelere döndüğünü için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Filmde menopoza girecek bir karakterin çocuk sahibi olma isteği üzerine yaşadıklarını canlandırdığını anlatan Öztürk, şunları kaydetti:

"Filmde çok duygusal anlar yaşandı. Yönetmen Yasin ve Barış, çekimler sırasında bizi rahat bıraktı, biz de yönetmene karışmadık ve ortaya çok güzel bir film çıktı. Film çok duygu yüklüydü ve çekimler bittikten sonra setteki herkes bir kenara çekilip ağladı. İyi ki böyle bir filmde oynadım. Bir anda senaryoda olmayan bir sahne yaşandı ve çok iyi oldu. Bu çekimle 'Film bitti.' dediler ve bunun üzerine başka bir sahne çekilemezdi, filme ihanet olurdu."

Öztürk, film hakkında bilgi verirken gözyaşlarına hakim olmadı.

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