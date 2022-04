57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na doğru

MUĞLA (AA) - Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenecek 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye) tanıtım toplantısı Bodrum'da yapıldı.

Bodrum'dan yarın start alacak ve 17 Nisan'da İstanbul'da sona erecek turun tanıtım toplantısına Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Bilal Şentürk, Muğla Valisi Orhan Tavlı, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, federasyonun asbaşkanları Metin Cengiz ve Bahattin Akyön, yarış direktörü Mutlu Erçevik ile medya direktörü Faik Gürses katıldı.

Toplantıda konuşan Bilal Şentürk, Tour of Türkiye'nin çok büyük bir organizasyon olduğunu belirterek, "Ülkemiz adına da çok gurur verici olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 57'ncisini gerçekleştireceğiz. Ülkemizin her bölgesinin ayrı güzelliği var. Bu güzelliklerin büyük bölümü dünya tarafından keşfedilmiş değil. Ancak Muğla'mız ve Bodrum'umuz dünya tarafından bilinen bir yer. Doğasıyla, tarihiyle, geçmişiyle, doğal çeşitlilikleriyle çok özel bir yerdeyiz. Bu organizasyon, iki kıtayı birleştiren İstanbul'da sona erecek. Sayın Cumhurbaşkanı'mız, iki kıtayı 2 noktadan birleştirdi. Turumuz da hem 1915 Çanakkale Köprüsü'nden hem 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden hem de Avrasya Tüneli'nden geçecek. Tüm sporcular ve misafirlerimiz için çok farklı ve güzel bir tur olacak." ifadelerini kullandı.

Şentürk, Anadolu coğrafyasının tarih boyunca insanlığın cazibe merkezi olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Çok kıymetli olan şey paylaşılırken zorlanılır ancak bizim kültürümüz güzelliklerin paylaşıldıkça arttığını kabul ediyor. Üzüntüler ise paylaştıkça azalıyor. Bu güzelliklere ev sahipliği yapan ülkemizde her zaman uluslararası organizasyonlar düzenlemek istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın, sporun hangi branşı olursa olsun hepsine çok ciddi destekleri var. Her alandaki destekleri hem sporculara hem de sportif altyapıya yönelik oldu. Son 10 yılda en küçük yerleşim yerlerinde bile daha önce olmayan sportif yatırımlar oldu. İnsanımız için her türlü sportif altyapıyı hazırlayıp, onun en etkili şekilde kullanılmasını istiyoruz. Bu tesislerin hem kendi insanımız hem de uluslararası organizasyonlar tarafından tüm dünya ölçeğinde kullanılmasını arzu ediyoruz. Bu vesileyle hem ülkemizin tanıtımına hem de ekonomik, sosyal ve kültürel alanda gelişimine katkı sağlanacak."

Bilal Şentürk, tura birçok ülkeden sporcunun katılacağına değinerek, "Yeni Zelanda'dan dahi katılımcılar var. Dünyanın her yerinden bu güzellikleri yaşamaya gelen sporcular var. Bu organizasyonun her aşamasında başta Türkiye Bisiklet Federasyonu'muz olmak üzere heyecanı görüyoruz. Devletimiz de başta Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere, bakanlıklarımız, valilerimiz, belediyelerimiz, kaymakamlıklarımız ve halkımızla sahiplendiğimiz bir organizasyon oldu. Yarım yüzyıl geçti. Bundan sonra daha da kapsamlı turlarla zenginleşmesini diliyorum." şeklinde görüş belirtti.

- Tavlı: "Ev sahipliği yapmanın onurunu ve heyecanını yaşıyoruz"

Sözlerine, "Muhteşem doğası, eşsiz koyları, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle dünyanın buluşma ve tercih noktası Muğla'mıza hoş geldiniz." diyerek başlayan Vali Orhan Tavlı, "57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ilk etabına Muğla olarak ev sahipliği yapmanın onurunu ve heyecanını yaşıyoruz." dedi.

Tavlı, Muğla'nın dünyaca tanınan bir turizm bölgesi olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Her bölgesinde buram buram tarih kokan, tarihteki kadim medeniyetlerin izlerini taşıyan, antik çağlardan bu yana pek çok medeniyetin hüküm sürdüğü Muğla'mız adeta bir açık hava müzesidir. Kadim tarihi, muhteşem tabiatı, gelişmiş turizm altyapısı, kültürel potansiyeli, verimli tarım arazileri, endemik bitkileri, sosyoekonomik gelişmişliği ve ulaşım imkanları kolay olan Muğla'mız, dünyaca tercih edilen çok önemli bir bölge. Muğla'mızın sahip olduğu eşsiz doğal ve tarihi zenginlikler çok çeşitli etkinlik fırsatları da sunmakta. İlimiz, pek çok ulusal ve uluslararası spor müsabakasına başarıyla ev sahipliği yapmakta. İlimizde spor turizminin yaygınlaştırılması, her türlü spor organizasyonunun 4 mevsim yapılması için tüm kurum ve kuruluşlarımızla, özel sektörümüzle, odalarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla gereken desteğe hazırız. Muğla'mızın muhteşem doğal güzellikleriyle bisiklet konusunda da dünyanın en önemli şehirlerinden birisi olması için Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı'mızla omuz omuza çalışmaktayız. Sürdürdüğümüz çalışmalarla Muğla'mız, bisiklet şehri olmak ve Avrupa Bisiklet Rotaları Ağı'nda yer almak için emin adımlarla ilerlemekte."

Muğla'da antik kazılarla beraber kültür turizminin hız kazandığını vurgulayan Vali Tavlı, "100'den fazla antik kente sahip Muğla'mızda şu anda 25'ten fazla kazı alanı var. Bununla kültür turizminin alt ve üst yapısının ihyasıyla ilgili çalışmalar yapılıyor. Bu antik kentleri ayağa kaldırmak da turizmle birlikte olacak. Tarihinde ilk kez Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Bodrum'dan başlayacak. Turumuz, Muğla'nın doğal, kültürel ve tarihi zenginliklerinin tüm dünyaya tanıtılmasına olanak sağlayacak." ifadelerini kullandı.

- Müftüoğlu: "Bugün ayrı bir heyecan var"

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, start öncesi son güne geldikleri için heyecanlı olduklarını aktararak, "1989'dan beri bu tura katılıyorum ama bugün ayrı bir heyecan var. Bu heyecan güzel şeyler olacağına işaret diye düşünüyorum. İlk defa farklı bir parkurda yola çıkıyoruz." açıklamasında bulundu.

Ege'nin gözbebeği Bodrum'dan yola çıkacaklarını ve bitişi İstanbul'da yapacaklarını dile getiren Müftüoğlu, "Bu yıl 1915 Çanakkale Köprüsü'nü geçerek 57. Alay Şehitliği'nde etap bitireceğiz. Geçen hafta medya turunda Çanakkale Köprüsü'nü bisikletle geçtik. Oradaki heyecanım en az bugünkü kadar vardı. İlk defa Çanakkale Köprüsü'nü geçtim. Geçerken farklı duygulara kapıldım. Gelişen Türkiye'mizin büyük bir projesini ülkemize kazandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hem bisiklet ailesinin hem de bu ülkede yaşayan herkesin bir teşekkür borcu olduğunu düşünerek o köprüyü geçtim." şeklinde görüş belirtti.

Müftüoğlu, 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na katkı sağlayanlara değinerek, "Cumhurbaşkanlığı'mızın himayelerinde liderliğimizi yapan Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür ediyoruz. Bize her türlü desteği veriyor. Valilerimiz, kaymakamlarımız, belediyelerimiz, emniyetimiz, gönüllülerimiz ve halkımızla birlikte büyük bir turun içindeyiz. Geçmişte yaptıklarımızdan çok daha fazlasını yapmak için yola çıktık." değerlendirmesinde bulundu.

Bu yıl geçen senenin 2 katı WorldTour takımı olduğunu vurgulayan başkan Emin Müftüoğlu, "Turumuzda çok önemli sporcular yarışacak. Hem heyecan hem doğa hem tarih hem de tanıtım var. Kültür ve Turizm Bakanlığı'mızın inanılmaz katkıları var. Ülkemizde bisiklet turizmi ile ilgili çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Bisiklet dostu otellerle turizm gelirlerimizi farklı boyuta taşınıyor. Ülkemize 4 milyar dolar gibi turizm gelirine bisiklet ailesi de katkı sağlayacak. Bunu hep birlikte başaracağız." ifadelerini kullandı.

Emin Müftüoğlu, federasyon olarak 2011'de Avrupa şampiyonu çıkardıklarını anlatarak, "Tüm organizasyonumuzu yapıyoruz. Olimpiyatlarda ve dünya şampiyonalarında madalya alacak bir bisiklet ailesinin heyecanıyla buradayız. Bunu mutlaka başaracağız. Daha önce başardık, aynı ekip olarak yine başaracağız." diye konuştu.

Konya'da ağustos ayında düzenlenecek İslam Oyunları için veledrom inşa edildiğini vurgulayan Müftüoğlu, "Bu veledromdan bu ülke madalyalar kazanacak ve dünyada söz sahibi olacak." diyerek sözlerini tamamladı.

Konuşmalardan sonra yarış direktörü Mutlu Erçevik, parkurla ilgili bilgiler verdi.

Toplantının ardından Orman Genel Müdürlüğü ve Türkiye Bisiklet Federasyonunun hazırladığı "Filizlenme" konulu fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı. Katılımcılar, geçen yıl Muğla ve ilçelerinde çıkan orman yangınlarında zarar gören alanlar ile yenilenen doğanın fotoğraflarının yer aldığı sergiyi gezdi.