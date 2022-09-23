59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin simge heykeli "Venüs" 59 noktaya yerleştirildi

Bu yıl 59'uncusu düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında kentin çeşitli noktalarına 59 Venüs heykeli yerleştirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde ve Kültür Turizm Bakanlığının katkılarıyla 1-8 Ekim'de gerçekleştirilecek festivalde, son hazırlıklar yapılıyor.

Festival kapsamında elinde portakal tutan altın renkli Venüs heykeli, kentin 59 noktasına yerleştirildi.

İşlek cadde ve kavşakları süsleyen heykeller, yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor.

- Sinema Tırı, ilçeleri geziyor

Öte yandan, festival kapsamında hazırlanan ve 19 Eylül'de yola çıkan Altın Portakal Sinema Tırı, ilçeleri gezmeye devam ediyor. Gazipaşa, Gündoğmuş, Akseki, Alanya ve Kepez'de her yaştan sinema severlerle buluşan tırda, "Aslan Hürkuş Kayıp Elmas" ile "Aykut Enişte 2" filmleri gösterime sunuluyor.

Tır, festival boyunca ilçeleri dolaşacak.

