5G anlaşması için Huawei ile müzakerelerde bulundu

Avrupa’nın neredeyse tamamını 5G ağlarıyla çepeçevre sarmaya çalışan Huawei, Google başta olmak üzere bütün Android geliştiricilerine darbe vurdu. Şirketin akıllı telefon üretimini sonlandıracağı haberleri yayılırken, 5G konusunda olumsuz bir haber gelmedi. Muhtemelen Huawei, 5G alanındaki çalışmalarını aksama olmadan sürdürecektir.

Her iki şirketin yaptığı bu anlaşma, 5G teknolojilerinin geliştirilmesi ve 2019-2020’de beşinci nesil ağların faaliyete geçirilmesi üzerine kurulu. Huawei’den Guo Ping, konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yapılan bu 5G projesinin, kritik bir öneme sahip olduğundan bahsetti ve anlaşma için her iki şirkete de şans diledi.

Huawei ile ilgili yapılan ambargolarda en çok etki bırakan, belki de ABD yongaları oldu. Tüm bu karışıklığın ortadan kalkması için geçmesi gereken tahmini süre 4 ay olarak düşünülüyor. Yapılan bu anlaşma ile ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi, yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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