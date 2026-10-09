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Buzullar çekildi, Taş Devri'nin izleri ortaya çıktı! Tam 6 bin yıllık

Norveç'te hızla erimeye devam eden buzullar, binlerce yıldır buzların altında saklı kalan tarihi kalıntıları gün yüzüne çıkardı. Jotunheimen Dağları'nda buzların çekilmesiyle birlikte, 5 bin ila 6 bin yıllık olduğu tahmin edilen oklar ve ok uçları ortaya çıktı.

Buzullar çekildi, Taş Devri'nin izleri ortaya çıktı! Tam 6 bin yıllık
Gökçen Kökden

“Secrets of the Ice” projesi kapsamında Norveç'te 20 yıldır çalışmalar yürüten arkeologlar, dağlardaki buzların erimesiyle ortaya çıkan tarihi eserleri topluyor ve koruma altına alıyor. Buzullar erimeye devam ettikçe, binlerce yıldır donmuş halde kalan en eski katmanlar da açığa çıkıyor. Bu nedenle arkeologlar artık Bronz Çağı ve Taş Devri'ne kadar uzanan çok daha eski eserlerle karşılaşıyor.

6 BİN YILLIK OK ORTAYA ÇIKTI

Buzullar çekildi, Taş Devri nin izleri ortaya çıktı! Tam 6 bin yıllık 1

Bu yıl gerçekleştirilen ilk saha çalışmasındaki en eski buluntulardan biri, arduvazdan yapılmış ok ucuyla birlikte bulunan bir ok oldu. Araştırmacılar, eriyen buzların ardından ortaya çıkan oku daha önce bulunan örneklerle karşılaştırdı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda okun 5 bin ila 6 bin yıllık olduğu tahmin ediliyor.

Bölgede okların bulunması ise tesadüf değil. Arkeologlar 20 yıllık çalışmalarında, bu dağların geçmişte ren geyiği avcıları tarafından yoğun şekilde kullanıldığına ilişkin çok sayıda kanıta ulaştı.

Buzullar çekildi, Taş Devri nin izleri ortaya çıktı! Tam 6 bin yıllık 2

Buzların içerisinden bugüne kadar okların yanı sıra giysiler, ayakkabılar, yük taşımada kullanılan atların kalıntıları ve hatta bir çift kayak da çıkarıldı. Buzun sağladığı koruyucu ortam sayesinde normal koşullarda zaman içerisinde yok olabilecek ahşap, deri ve tekstil gibi organik malzemeler de günümüze kadar ulaşabildi.

SADECE BU YIL 48 TARİH ÖNCESİ OK BULUNDU

Secrets of the Ice projesinin yöneticisi Espen Finstad, yalnızca bu yıl 48 tarih öncesi ok bulduklarını açıkladı. Son keşiflerle birlikte tek bir buz alanından yıllar içerisinde çıkarılan ok ve ok ucu sayısı 100'ü geçti. En eski ok uçlarının arduvaz, tatlı su midyesi kabukları ve kemikten yapıldığı belirtilirken, daha yakın dönemlere ait örneklerde demir kullanıldığı görüldü. Demir ok uçlarının ise yaklaşık 1.000 ila 1.500 yıllık olduğu tahmin ediliyor.

BİNLERCE YILDIR ERİMEMİŞTİ

Buzullar çekildi, Taş Devri nin izleri ortaya çıktı! Tam 6 bin yıllık 3

Arkeologları heyecanlandıran keşiflerin arkasında ise ciddi bir sorun bulunuyor: Buzların giderek hızlanan şekilde erimesi. Finstad, geçmişte geniş buz alanlarının bulunduğu bölgelerde artık yalnızca küçük parçaların kaldığını belirterek, bu yıl değişimin kendilerini önceki yıllardan çok daha fazla etkilediğini söyledi.
Araştırmacıların tahminine göre arkeolojik eserleri içerisinde barındıran buz alanlarının büyük bölümü önümüzdeki 20 yıl içerisinde tamamen ortadan kalkabilir.
Finstad, bölgede yaklaşık 6 bin ila 7 bin yıldır buz bulunduğunu belirterek artık bu eski buz tabakalarının da eridiğine dikkat çekti.

Arkeologlar da keşiflerle ilgili açıklamalarında, binlerce yıl boyunca geçmişten kalan eşsiz eserleri koruyan antik buzların artık yok olmaya başladığını vurguladı.

YENİ BULUNTULAR ORTAYA ÇIKABİLİR

Ekip, hava koşullarının uygun olması halinde önümüzdeki haftalarda saha çalışmalarına devam edecek. Şimdiye kadar Jotunheimen'deki Kvittingskjølen dağlık bölgesinde bulunan Langfonne, Storefonne ve Hanklefonne buz alanlarında çok sayıda eser güvence altına alındı. Yeni bulunan eserlerden bazıları ise keşfedilmelerinden yalnızca birkaç gün sonra Lom'daki Norveç Dağ Merkezi'nde sergilenmeye başladı.

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Anahtar Kelimeler:
Tarih Norveç
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