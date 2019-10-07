Ülkemizde de son dönemde 5G üzerine bazı testler yapılıyor. Fakat henüz bu teknolojinin kullanıma sunulduğu bir bölge mevcut değil.

BTK, Türkiye’nin 5G teknolojisine geçiş yapan ilk ülkelerden biri olacağını söylemişti. Fakat görünen o ki 3G ve 4G’de olduğu gibi 5G’de de dünyayı biraz geriden takip edeceğiz.

Speedtest ile mobil veri ve geniş bant internette hız ölçümleri gerçekleştiren analiz şirketi Ookla, 5G teknolojisini kullanan ülkeleri sıraladı. Bizler de bu ülkeleri okurlarımızla paylaşmak istedik.

Peki 5G kullanan ülkeler hangileri? Hemen belirtelim, Amerika ve Asya’daki ülkeleri listeye dahil etmedik. Ayrıca Rusya gibi 5G direklerinin dikildiği testlerin başladığı fakat hizmetin halka sunulmadığı ülkeleri de listeye almadık.

Listede yer alan ülkeler 5G’yi aktif olarak kullanan, ve halk bazında testlere başlayan ülkelerin isimleri;

Türkiye’de üretilen yerli hafif ticari araçlar!



