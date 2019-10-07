Mynet Trend

5G kullanan ülkeler hangileri?

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 07.10.2019 09:34 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz yıl 5G üzerine ilk ciddi testler yapılmaya başlanmıştı. Nitekim 2019’a girmemizle birlikte dünyanın belli bölgelerinde 5G teknolojisi kullanıma sunuldu. Genel kanı önümüzdeki 3 – 4 yıllık süreç içerisinde Amerika, Avrupa ve Asya’nın çok büyük bir bölümünün 5G’ye geçiş yapacağı yönünde. İşte 5G kullanan ülkelerin listesi...

Ülkemizde de son dönemde 5G üzerine bazı testler yapılıyor. Fakat henüz bu teknolojinin kullanıma sunulduğu bir bölge mevcut değil.

BTK, Türkiye’nin 5G teknolojisine geçiş yapan ilk ülkelerden biri olacağını söylemişti. Fakat görünen o ki 3G ve 4G’de olduğu gibi 5G’de de dünyayı biraz geriden takip edeceğiz.

Speedtest ile mobil veri ve geniş bant internette hız ölçümleri gerçekleştiren analiz şirketi Ookla, 5G teknolojisini kullanan ülkeleri sıraladı. Bizler de bu ülkeleri okurlarımızla paylaşmak istedik.

Peki 5G kullanan ülkeler hangileri? Hemen belirtelim, Amerika ve Asya’daki ülkeleri listeye dahil etmedik. Ayrıca Rusya gibi 5G direklerinin dikildiği testlerin başladığı fakat hizmetin halka sunulmadığı ülkeleri de listeye almadık.

Listede yer alan ülkeler 5G’yi aktif olarak kullanan, ve halk bazında testlere başlayan ülkelerin isimleri;

Türkiye’de üretilen yerli hafif ticari araçlar!

Kendisini kurtarmaya gelenlere bıçak çektiKendisini kurtarmaya gelenlere bıçak çekti
Bir ilk! Savunma Drone’u geliştirdiler Bir ilk! Savunma Drone’u geliştirdiler 
Hacker’lar üç hastaneyi rehin aldı, çalışamaz hale getirdiHacker’lar üç hastaneyi rehin aldı, çalışamaz hale getirdi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
5G Namibya almanya ispanya ingiltere Suriye

En Çok Okunan Trend Haberler

Babasının götürülmesini balkondan böyle izledi!

Babasının götürülmesini balkondan böyle izledi!

Hayvan bile dondu kaldı! Aslanın kafesine girip...

Hayvan bile dondu kaldı! Aslanın kafesine girip...

Mucize Doktor'da Ali'den büyük sürpriz!

Mucize Doktor'da Ali'den büyük sürpriz!

Aracı ile 1 kilometre gitti! Kaputu açınca gözlerine inanamadı

Aracı ile 1 kilometre gitti! Kaputu açınca gözlerine inanamadı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Asus'un efsane modeli geri dönüyor!

Asus'un efsane modeli geri dönüyor!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Red Dead Redemption 2 Google Stadia ile PC oyuncularına ulaşacak

Google Stadia ile PC oyuncularına ulaşacak

Instagram Spark AR Platformuna uyumlu hale geldi

Instagram'da flaş yenilik!

YouTube arama geçmişi ile ilgili düzenleme yapıldı

Arama geçmişi ile ilgili flaş yenilik!

Drone’ları düşüren bir savunma Drone’u geliştirdiler 

Bir ilk! Savunma Drone’u geliştirdiler 

Hacker’lar bu sefer hastanelere saldırdılar

Hacker’lar üç hastaneyi rehin aldı, çalışamaz hale getirdi

YouTube Music dinleyicilerine daha fazla seçenek sunacak

YouTube kullanıcılarına iyi haber!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.