6.0 litrelik AMG biturbo V12’nin fişi çekildi

V12 biturbo Mercedes-Benz için resmen bitti. Alman otomotiv devinin yüksek performans modellerinin kaputunun altında göremeye alışık olduğumuz bu canavar sessiz sedasız emekli oluyor. V12 biturbo’nun son örnekleri2019 Mercedes-AMG S65’te kullanılacak. Mercedes-Benz önümüzdeki hafta başlarında ziyaretçilere kapılarını açacakolan2019 Cenevre Otomobil Fuarı’nda “Final Edition” adı verilen özel bir seri ile tanıtılacak olan Mercedes-AMG S65 ile V12 biturbo’nun uzun başarı öyküsüne son verecek.

6.0 litrelik AMG biturbo V12 Mercedes-Benz’in motor yelpazesine asla geri dönmeyecek

Mercedes-AMG patronu Tobias Moers bundan sonra G sınıfı G65 AMG için V12 geliştirmeyeceklerini açıklamıştı. Öte yandan V12, markanın iki kapılı coupe modeli SL65’te de artık tercih edilmiyor. Bu nedenle 2019 Mercedes-AMG S65’in V12’yi kullanan son model olacağını söyleyebiliriz. Zaten son birkaç yılda V12’nin ayakta kalmasını sağlayan sadece birkaç model vardı. Ancak artık onlarda güçlü ve prestijli olmasına rağmen ağır ve eskitasarıma sahip olması, bunun da ötesinde benzin içmesi gibi bir dizi dezavantaj nedeniyle V12’yi tercih etmiyor. Tabii buna karşın V12 belki bir süre daha markanın lüks üretim birimi Maybach tarafından Mercedes-Maybach S650gibi modellerde kullanılabilir.

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