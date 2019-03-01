Mynet Trend

6.0 litrelik AMG biturbo V12’nin fişi çekildi

donanimgunlugu donanimgunlugu
OTOMOBİL MOTOSİKLET  | 01.03.2019 13:41 | Son Güncelleme

Alman otomotiv devi Mercedes-Benz, AMG yüksek performans modellerinde kullandığıefsane 6.0 litrelik AMG biturbo V12 motorunu rafa kaldırıyor. Önümüzdeki günlerde Cenevre’de jübilesini yapacak olan son V12 hemen ardından emekliye ayrılacak. İşte detaylar.

6.0 litrelik AMG biturbo V12’nin fişi çekildi

V12 biturbo Mercedes-Benz için resmen bitti. Alman otomotiv devinin yüksek performans modellerinin kaputunun altında göremeye alışık olduğumuz bu canavar sessiz sedasız emekli oluyor. V12 biturbo’nun son örnekleri2019 Mercedes-AMG S65’te kullanılacak. Mercedes-Benz önümüzdeki hafta başlarında ziyaretçilere kapılarını açacakolan2019 Cenevre Otomobil Fuarı’nda “Final Edition” adı verilen özel bir seri ile tanıtılacak olan Mercedes-AMG S65 ile V12 biturbo’nun uzun başarı öyküsüne son verecek.

6.0 litrelik AMG biturbo V12 Mercedes-Benz’in motor yelpazesine asla geri dönmeyecek

Mercedes-AMG patronu Tobias Moers bundan sonra G sınıfı G65 AMG için V12 geliştirmeyeceklerini açıklamıştı. Öte yandan V12, markanın iki kapılı coupe modeli SL65’te de artık tercih edilmiyor. Bu nedenle 2019 Mercedes-AMG S65’in V12’yi kullanan son model olacağını söyleyebiliriz. Zaten son birkaç yılda V12’nin ayakta kalmasını sağlayan sadece birkaç model vardı. Ancak artık onlarda güçlü ve prestijli olmasına rağmen ağır ve eskitasarıma sahip olması, bunun da ötesinde benzin içmesi gibi bir dizi dezavantaj nedeniyle V12’yi tercih etmiyor. Tabii buna karşın V12 belki bir süre daha markanın lüks üretim birimi Maybach tarafından Mercedes-Maybach S650gibi modellerde kullanılabilir.

8. Nesil Pokemon oyunları bugün tanıtılacak!

PARTNER'Sonun Vatan Şaşmaz gibi olacak''Sonun Vatan Şaşmaz gibi olacak'
Merakla bekleniyordu! Yola çıktıMerakla bekleniyordu! Yola çıktı
Porsche otonom sürüş çalışmalarına başladıPorsche otonom sürüş çalışmalarına başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mercedes Mercedes-Benz amg biturbo

En Çok Okunan Trend Haberler

Bahçedeki garip sesleri duydular, oraya bakınca şoke oldular

Bahçedeki garip sesleri duydular, oraya bakınca şoke oldular

Yeliz Yeşilmen'den Şeyma Subaşı paylaşımı

Yeliz Yeşilmen'den Şeyma Subaşı paylaşımı

Kan donduran cinayet! Kızlarını odaya kapattı, eşini öldürdü

Kan donduran cinayet! Kızlarını odaya kapattı, eşini öldürdü

Şoke eden tezgah!

Şoke eden tezgah!

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mercedes-AMG GLE 53 yola çıktı

Merakla bekleniyordu! Yola çıktı

Porsche otonom sürüş çalışmalarına başladı

Porsche otonom sürüş çalışmalarına başladı

Akaryakıta gelen zamlardan sonra otomobil sahipleri LPG'li araçlara yöneldi

Zamlardan sonra herkes ona yöneldi

Tesla Model S sürücüsü yanarak yaşamını yitirdi

Dünya bu aracı konuşuyordu! Feci şekilde can verdi

En az yakan dizel arabalar 2019

İşte en az yakan dizel araçlar listesi...

En az yakan benzinli arabalar

İşte en az yakan otomobiller

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.