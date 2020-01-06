6 aylık hamile olan futbolcu Alex Morgan'ın antrenman görüntülerine beğeni yağdı

Dünyanın en iyi kadın futbolcularından biri olan Amerikalı Alex Morgan'ın, 6 aylık hamile haliyle yaptığı antrenmanla sosyal medyayı salladı.
2014 yılında, kendisi gibi futbolcu olan Servando Carrasco ile evlenen Morgan, Ekim ayında hamile olduğunu duyurmuştu. Hamileliği süresince futbolu bırakan Morgan, buna karşın antrenmanlarına devam ediyor.
Alex Morgan, son yaptığı paylaşımla görenleri şaşırttı. Son derece tempolu bir şut antrenmanı yapan Morgan'ın görüntüsü hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.
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