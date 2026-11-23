Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında deplasmanda Biotekno Körfez Basket'e 82-81 mağlup olan Galatasaray MCT Technic, karşılaşmada skor hatası yapıldığı gerekçesiyle Türkiye Basketbol Federasyonu'na (TBF) tepki gösterdi. Sarı-kırmızılı kulüp, "Sahada kazanılmayan bir sayı, masa başında galibiyete dönüştürülemez" başlığıyla yayımladığı açıklamada müsabakanın tekrar oynanmasını talep etti.

"RAKİBİN HANESİNE FAZLADAN BİR SAYI YAZILDI"

14 Kasım 2026 tarihinde oynanan mücadelenin resmi sayı cetveli, oyun akışı kayıtları ve yayın görüntülerinin ayrıntılı biçimde incelendiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"14 Kasım 2026 tarihinde Galatasaray MCT Technic ile Biotekno Körfez Basket arasında oynanan Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi karşılaşmasında, basketbol sahalarında yıllarca unutulmayacak bir skandala imza atılmıştır. 82-81 ev sahibi takımın galibiyetiyle sonuçlandığı ilan edilen müsabakanın resmî sayı cetveli, oyun akışı kayıtları ve yayın görüntüleri kulübümüz tarafından ayrıntılı şekilde incelenmiş; rakibimizin hanesine sahada kazanılmamış bir sayının yazıldığı tespit edilmiştir. Bir sayı farkla sonuçlanan bir karşılaşmada, rakibin hanesine fazladan yazılan bir sayı, maçın sonucuna doğrudan müdahale edilmesi anlamına gelmektedir."

"SOMUT VE ÖLÇÜLEBİLİR BİR USULSÜZLÜK"

Yaşanan durumun tartışmalı bir pozisyon ya da hakem yorumu olmadığı vurgulanan açıklamada, usulsüzlüğün zamanlaması nedeniyle maç anında fark edilemediği kaydedildi:

"Bu durum ne bir hakem yorumu ne de tartışmalı bir pozisyondur. Ortada resmi kayıtlarla ortaya konulmuş, somut ve ölçülebilir bir usulsüzlük bulunmaktadır. Söz konusu usulsüzlük öyle bir zamanlama ile yapılmıştır ki tüm Türkiye'nin gözünden kaçmış, maçı izleyen hiç kimse fark edememiştir."

TBF'YE 54.2. MADDE HATIRLATMASI VE TEKRAR TALEBİ

Kulübün 16 Kasım 2026 tarihinde yaptığı resmi başvuruya rağmen henüz bir tekrar kararı alınmadığına ve tatmin edici bir açıklama yapılmadığına dikkat çekilen metinde, Basketbol Süper Ligi Yönetim Esasları Talimatı'nın 54.2. maddesi hatırlatılarak TBF'ye çağrıda bulunuldu:

"Daha da vahimi, kulübümüzün 16 Kasım 2026 tarihinde Türkiye Basketbol Federasyonu'na yaptığı resmi başvuruya rağmen maçın tekrarına karar verilmemiş ve bugüne kadar kamuoyunu tatmin edici bir açıklama dahi yapılmamıştır. Türkiye Basketbol Federasyonu'na açıkça soruyoruz: Sahada kazanılmadığı kayıtlarla ortaya konulan bir sayı üzerinden ilan edilen maç sonucunu hangi gerekçeyle geçerli kabul ediyorsunuz? Müsabakalarla ilgili olarak idari veya Uluslararası Basketbol Oyun Kuralları'nın uygulanması konusunda itiraz edilmemesi veya yapılan itirazın usul yönünden geçerli bulunmaması halinde müsabakanın neticesi kesinleşir. Ancak müsabakalarla ilgili olarak idari kuralların veya oyun kurallarının uygulanması konusunda itiraz edilmemesi TBF'nin doğrudan müdahalesine engel değildir. şeklinde düzenlemiş bulunan Basketbol Süper Ligi Yönetim Esasları Talimatı'nın 54.2. maddesi ile tarafınıza verilen bu yetkiyi bu usulsüzlük karşısında neden kullanmadınız? Bu yetkiyi bugün kullanmayacaksanız ne zaman kullanacaksanız?"