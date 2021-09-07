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6 Eylül Pazartesi reyting sonuçları! Kalp Yarası mı, Masterchef mi, Aşkın Tarifi mi birinci oldu?

07.09.2021 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 Eylül Pazartesi yayınlanan dizi, film ve programların reyting sonuçları TİAK tarafından açıklanıyor. Total, AB ve ABC olarak ölçülen reyting sonuçları, sabah saatlerinden itibaren paylaşılıyor. Pazartesi akşamı MasterChef Türkiye, Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü, Kalp Yarası, Güldür Güldür Show, Yol Arkadaşım 2, Aşkın Tarifi ve Seksenler izleyiciyle buluştu.

6 Eylül Pazartesi reyting sonuçları! Kalp Yarası mı, Masterchef mi, Aşkın Tarifi mi birinci oldu?

6 Eylül’de yayınlanan yapımların reyting sonuçları TİAK tarafından sıralandı. Pazartesi akşamı MasterChef Türkiye, Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü, Kalp Yarası, Güldür Güldür Show, Yol Arkadaşım 2, Aşkın Tarifi ve Seksenler dizisi reytinglerde yarıştı.

6 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI

6 Eylül tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada ATV’de yayınlanan “Kalp Yarası” 2. sırada ATV’de izleyiciyle buluşan “Müge Anlı İle Tatlı Sert”, 3.sırada TV8’de ekrana gelen “Masterchef Türkiye” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Masterchef Türkiye”, 2.sırada “Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber” 3.sırada “Müge Anlı İle Tatlı Sert” yer aldı.

6 Eylül Pazartesi reyting sonuçları! Kalp Yarası mı, Masterchef mi, Aşkın Tarifi mi birinci oldu?

Not: TİAK'ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.

GEÇEN HAFTANIN (30 EYLÜL PAZARTESİ) REYTİNG SONUÇLARI

Geçen hafta Pazartesi akşamının reyting sonuçlarında ise Total izleyici grubunda birinciliği Kalp Yarası, ikinciliği Müge Anlı ile Tatlı sert, üçüncülüğü ise Masterchef aldı.

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

1 - KALP YARASI

2 - MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

3 - MASTERCHEF TÜRKİYE

4 - SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER

5 - ESRA EROL'DA

AB REYTİNG SONUÇLARI

1 - MASTERCHEF TÜRKİYE

2 - MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

3 - SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER

4 - KALP YARASI

5 - EYVAH EYVAH (T.S)

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