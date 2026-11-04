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Adana'da kahreden olay! Valizden düşen silah ateş aldı, küçük kız ağır yaralandı

Adana'da herkesi kahreden bir olay yaşandı. İddiaya göre, dolaptan indirilen bavulun içindeki tabanca, yere düşerek ateş aldı. Silahtan çıkan kurşun 12 yaşındaki Melek G.'nin yüzüne isabet etti. Ağır yaralanan Melek, yaşam mücadelesi verirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Adana'da kahreden olay! Valizden düşen silah ateş aldı, küçük kız ağır yaralandı

Olay, akşam saatlerinde Ceyhan ilçesi Fatih Sultan Mahallesi’ndeki bir müstakil evde meydana geldi.

Adana da kahreden olay! Valizden düşen silah ateş aldı, küçük kız ağır yaralandı 1

YERE DÜŞEN TABANCA ATEŞ ALDI; KURŞUN KÜÇÜK KIZA İSABET ETTİ

İddiaya göre, dolaptan indirilen bavulun içindeki tabanca, yere düşerek ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşun, Melek G.’nin yüzüne isabet etti.

Adana da kahreden olay! Valizden düşen silah ateş aldı, küçük kız ağır yaralandı 2

12 YAŞINDAKİ MELEK'İN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Yakınları tarafından özel araçla Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Melek G., buradaki ilk müdahalenin ardından hayati tehlikesi bulunduğu için Adana Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Adana da kahreden olay! Valizden düşen silah ateş aldı, küçük kız ağır yaralandı 3

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ruhsatsız olduğu belirlenen tabancaya el koyan polis, olay anında evde bulunan 2 kişiyi gözaltına aldı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adana silah
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