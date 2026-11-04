Adana'da kahreden olay! Valizden düşen silah ateş aldı, küçük kız ağır yaralandı

Olay, akşam saatlerinde Ceyhan ilçesi Fatih Sultan Mahallesi’ndeki bir müstakil evde meydana geldi.

YERE DÜŞEN TABANCA ATEŞ ALDI; KURŞUN KÜÇÜK KIZA İSABET ETTİ

İddiaya göre, dolaptan indirilen bavulun içindeki tabanca, yere düşerek ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşun, Melek G.’nin yüzüne isabet etti.

12 YAŞINDAKİ MELEK'İN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Yakınları tarafından özel araçla Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Melek G., buradaki ilk müdahalenin ardından hayati tehlikesi bulunduğu için Adana Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ruhsatsız olduğu belirlenen tabancaya el koyan polis, olay anında evde bulunan 2 kişiyi gözaltına aldı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Kaynak: DHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır