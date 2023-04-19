6 gollü maçın önüne geçen olay! Diagne penaltı kullanmak istedi, Pirlo izin vermedi

Süper Lig'de heyecan 30'uncu hafta mücadeleleri ile sürüyor. 30'uncu hafta mücadelesinde Karagümrük Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip Karagümrük'ün 4-2'lik üstünlüğü ile tamamlandığı mücadelede tam 3 penaltı kullanıldı.

Mücadeleye damga vuran isim ise Karagümrük'ün Senegalli golcüsü Mbaye Diagne oldu.

PIRLO İLE GERGİNLİK

Dakikalar 50'yi gösterdiği sırada karşılaşmadaki ikinci penaltısını kazanan Karagümrük'te hakemin bu kararı sonrası topun başına İstanbul ekibinin golcüleri Mbaye Diagne ile Fabio Borini gitti. Bu durum sonrası Pirlo saha kenarından uyarısını yaptı ve ilk penaltıyı gole çeviren Borini'yi işaret etti. Pirlo'nun bu hamlesi sonrası oldukça sinirlenen Diagne kenara bir şeyler söyledi ve tepkili bir şekilde topu yere bıraktı. Borini de penaltıda hata yapmadı ve skoru 3-1'e getirdi.

TEPKİSİNİ GÖSTERDİ

Fakat gole rağmen Diagne yine Pirlo ile uzaktan gerilim yaşamaya devam etti. Takımın kazandığı 2. penaltıyı kendisi atmak istemesine rağmen kullandırılmayan Diagne kısa bir süre sonra 4'e 3 kontratakta kimseye pas vermeyip 25-30 metreden şut attı. Bu hareketiyle tepki çeken yıldız oyuncu 75'te fileleri sarsarak biraz da olsa ortamı yumuşattı.

