RAMS Park'taki yenileme çalışmaları Şampiyonlar Ligi öncesinde gündem oldu. Aston Villa'nın İstanbul'daki antrenman programı da zemin nedeniyle değişti.

RAMS PARK'TA ZEMİN İÇİN YOĞUN MESAİ

Aston Villa karşılaşması öncesinde RAMS Park’taki çim zeminin son hali görüntülendi. https://t.co/t2Vs7XDtmB — Mynet (@mynet) November 23, 2026

Galatasaray, saha zeminini maçlara hazır hale getirmek için çalışmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda RAMS Park'a 900 kilogram çim tohumu ekilirken, 150 ton kumlama işlemi gerçekleştirildi.

Zeminin zarar görmesini önlemek isteyen sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de Samsunspor ile oynadığı karşılaşmayı Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'na taşıdı. Galatasaray, Aston Villa mücadelesinde ise yeniden RAMS Park'ta sahaya çıkacak.

ASTON VILLA'NIN ANTRENMAN PROGRAMI DEĞİŞTİ

Zemin çalışmalarının devam etmesi nedeniyle Aston Villa'nın maç öncesi son antrenmanını RAMS Park'ta yapmasına izin verilmedi. UEFA'nın da onayıyla İngiliz ekibi, hazırlıklarını İstanbul'da değil, kendi tesislerinde tamamlayacak.

Aston Villa, pazartesi sabahı Bodymoor Heath'te çalıştıktan sonra öğleden sonra Türkiye'ye hareket edecek. Unai Emery ve ekibinin İstanbul'a geç saatlerde ulaşması beklendiğinden basın toplantısının da havalimanına hareket öncesinde kulübün antrenman tesislerinde yapılacağı aktarıldı.

GALATASARAY'IN ZEMİN SORUNU İNGİLİZ BASININDA

Aston Villa'ya yakınlığıyla bilinen Birmingham Mail, RAMS Park'taki saha sorununu gündemine taşıdı. Haberde, UEFA'nın maç öncesinde zeminin mümkün olan en iyi durumda tutulması için çalışmalar yürüttüğü ve bu nedenle İngiliz ekibine stadyumda antrenman yapamayacağının bildirildiği ifade edildi.

Haberde ayrıca Galatasaray'ın Samsunspor karşılaşmasını başka bir statta oynamak zorunda kaldığı hatırlatıldı. Buna karşın Aston Villa'ya, Şampiyonlar Ligi mücadelesinin RAMS Park'ta oynanacağı konusunda güvence verildiği belirtildi.

BAŞKA STATTA ANTRENMAN TEKLİFİNİ KABUL ETMEDİLER

Birmingham Mail'in haberine göre Aston Villa'ya, İstanbul'da farklı bir statta antrenman yapma seçeneği de sunuldu. Ancak İngiliz temsilcisi, ertesi gün maç oynayacağı zeminden farklı bir sahada çalışmanın kendilerine önemli bir fayda sağlamayacağı düşüncesiyle bu öneriyi geri çevirdi.

Böylece Aston Villa, Galatasaray karşılaşması öncesindeki son hazırlığını kendi tesislerinde gerçekleştirme kararı aldı.

EMERY: İKİ TAKIM DA AYNI SAHADA OYNAYACAK

Aston Villa teknik direktörü Unai Emery'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray maçı öncesi zeminle ilgili görüşleri de haberde yer aldı. İspanyol teknik adam, "Hiçbir bahane yok, iki takım da aynı sahada oynayacak." ifadelerini kullandı.