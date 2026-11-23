Stamford Bridge'de oynanacak kritik mücadele öncesinde Acun Ilıcalı, hem Fenerbahçe'ye olan bağlılığını hem de yakın dostları Arda Turan ve Emre Belözoğlu ile ilgili duygularını dile getirdi.

ACUN ILICALI TERCİHİNİ FENERBAHÇE'DEN YANA KULLANDI

Süper Lig'de Kocaelispor deplasmanında aldığı beraberlikle lider Galatasaray'ın 11 puan gerisine düşen Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ndeki beşinci maçında Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk ile kozlarını paylaşacak.

Hull City'nin sahibi ve iş insanı Acun Ilıcalı, iki teknik adamla da yakın dost olduğunu ancak gönlünün Fenerbahçe'den yana olduğunu söyledi.

Ilıcalı, karşılaşmayla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Gurur duyacağımız bir maç olacak. İkisi de çok yakın dostum. Ama sonuçta ben bir Fenerbahçeliyim ve Fenerbahçe’nin kazanmasını istiyorum. Arda başka yerlerden puan alır. İnşallah bizden alamaz. Yıllardır dostluk ettiğim iki ismin dünyanın en önemli spor organizasyonlarından birinde takımlarının başında sahaya çıkacak olması beni çok gururlandırıyor. İkisini de çok severim ama kazanan Fenerbahçe olsun.”

STAMFORD BRIDGE'E GİDECEK

Karşılaşmayı tribünden takip edeceğini de belirten Acun Ilıcalı, Stamford Bridge'in kendisi için özel bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Ilıcalı, “Maça da gideceğim. Bir ya da iki ay önce biz o statta maç yaptık, güzel bir stat. Anılarımız da var orada, çeyrek finalde Chelsea ile oynamıştık. Bu nedenle benim için anlamlı bir stat. Ayrıca çok fazla tanıdığımız isim de bu maçta olacak. Kalbim sonuna kadar Fenerbahçe'yle birlikte. Ama inşallah Arda Turan da Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkar” dedi.

ARDA TURAN VE EMRE BELÖZOĞLU İÇİN DUYGULANDI

Hem Arda Turan hem de Emre Belözoğlu ile uzun yıllara dayanan dostluğu bulunduğunu belirten Ilıcalı, iki ismin Türk futbolundaki yerlerine de dikkat çekti.

Ünlü iş insanı, “İkisini de sahada gördüğüm zaman ne kadar heyecanlanacağımı onlara da söyledim. Yıllarımı onları izlemekle geçirdim. İkisi de 20 yıla yakın Türk futboluna damga vurdu. İkisi de bizi yurt dışında gururlandırdılar. Çok özel isimler. Bu yüzden benim için çok anlamlı bir maç. Konuşurken bile çok duygulandım” ifadelerini kullandı.